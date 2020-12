مبيعات الأسلحة الأمريكية للإمارات تثير غضب 29 منظمة حقوقية

وقّعت 29 منظمة نشطة في الدفاع عن حقوق الإنسان والحد من انتشار الأسلحة على خطاب يعارض صفقة لبيع صواريخ وطائرات مقاتلة ومسيرة للإمارات، ويطالب الكونغرس الأمريكي بمنع إتمام الصفقة.

وقال سيث بايندر، من (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط) الذي تبنى تلك الجهود "أملنا هو أن نوقف هذه المبيعات كلية… لكن إذا لم يكن ذلك ممكنا على المدى القريب، فهذا يرسل إشارة مهمة لإدارة الرئيس المنتخب جو بايدن القادمة بأن هناك مجموعة متنوعة من المنظمات تعارض تسليم هذه الأسلحة".

My thoughts on arms to UAE: “The hope is to stop these sales altogether, but if that is not possible in the short term, this sends an important signal to the incoming Biden admin that there is a diverse group of orgs that oppose delivery of these weapons.” https://t.co/5IcxfCLy7u

— Seth Binder (@seth_binder) November 30, 2020