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الأخبار|البرازيل

كلب يقتحم ملعب كرة قدم ويصيب لاعبة في البرازيل (فيديو)

(يوتيوب)
(يوتيوب)
1/12/2020

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة دخول كلب إلى الملعب خلال لقاء ضمن دوري السيدات في البرازيل.

ويظهر المقطع الكلب وهو يقتحم أرض الملعب بشكل مفاجئ فيما استمرت لاعبات الفريقين في مواصلة اللعب.

واستمر الكلب في الركض بكل سرعته بين اللاعبات متجها نحو الكرة.

وأثناء اندفاع الكلب نحو الكرة بشكل سريع اصطدم بإحدى اللاعبات التي كانت في التحام مع لاعبة الفريق المنافس لاستخلاص الكرة منها، فسقطت أرضا متألمة نتيجة الاصطدام.

وقامت إحدى اللاعبات بحمل الكلب وإخراجه من الملعب بعد الحادثة لاستئناف اللعب، فيما تمكنت اللاعبة التي سقطت من النهوض دون الحاجة إلى تدخل الطواقم الطبية.

المصدر : خدمة سند
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