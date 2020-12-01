طاهٍ فرنسي يدخل موسوعة غينيس بـ"بيتزا"من 254 نوعا من الجبن (فيديو)

نشرت صفحة موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية على فيسبوك، مقطع فيديو، لطاهٍ فرنسي وهو يطهو بيتزا مكونة من 254 نوعًا من الجبن.

وقالت الموسوعة العالمية في منشور: "لننسَ الـ4 أنواع من الجبن! إليك 254 نوعًا من الجبن في بيتزا واحدة، تهانينا للفرنسي ينوا برويل".

وأظهر المقطع الذي امتد لأكثر من ثلاث دقائق خطوات عمل البيتزا الخاصة من داخل مطبخ برويل، ووثّق لحظات تذوق البيتزا عقب الانتهاء من طهيها، إذ أبدى الحاضرين إعجابهم بطعمها المختلف.

وحسبما أعلنته الموسوعة عبر موقعها، فإن برويل، حقق رقمًا قياسيًا في أكثر أنواع الجبن تنوعًا في بيتزا واحدة بمدينة ليون، يوم 22 من فبراير/ شباط الماضي.

وقال برويل إنه يعد تلك المحاولة -لتسجيل الرقم القياسي- تحديًّا وطنيًّا له؛ لأن الأجبان هي أكثر الأشياء التي تشتهر بها بلاده.