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الأخبار|ألمانيا

قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

(تويتر)
(تويتر)
1/12/2020

قالت الشرطة الألمانية إن اثنين على الأقل قتلا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، عندما صدمتهم سيارة في منطقة للمشاة بمدينة ترير في غرب البلاد.

وأضافت الشرطة على تويتر "اعتقلنا شخصا واحدا وتحفظنا على سيارة. شخصان قتلا وفقا للمؤشرات الأولية".

وأوضحت أن السائق هو ألماني في الحادية والخمسين من عمره من سكان المنطقة.

وقال فولفرام لايبه رئيس بلدية المدينة لقناة محلية: "تأكدنا من مقتل شخصين وإصابة ما يصل إلى 15 شخصا، بعضهم بجروح بالغة الخطورة".

وأغلقت الشرطة مناطق في قلب المدينة، فيما ظهرت سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء في كل مكان.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إن ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة، ودعا السكان إلى تجنب موقع الحادث.

المصدر : وكالات
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