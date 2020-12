قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

قالت الشرطة الألمانية إن اثنين على الأقل قتلا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، عندما صدمتهم سيارة في منطقة للمشاة بمدينة ترير في غرب البلاد.

وأضافت الشرطة على تويتر "اعتقلنا شخصا واحدا وتحفظنا على سيارة. شخصان قتلا وفقا للمؤشرات الأولية".

BREAKING: Two dead and many injured after a car ploughed intentionally into pedestrians in #Trier Germany 🇩🇪 #TerrorAttack #Christmas pic.twitter.com/gncjJ2twad

— Blano (@BLANOsVideos) December 1, 2020