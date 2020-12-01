قتلى في حادث دهس غربي ألمانيا (فيديو)

قالت الشرطة الألمانية إن اثنين على الأقل قتلا وأصيب آخرون، اليوم الثلاثاء، عندما صدمتهم سيارة في منطقة للمشاة بمدينة ترير في غرب البلاد.

وأضافت الشرطة على تويتر "اعتقلنا شخصا واحدا وتحفظنا على سيارة. شخصان قتلا وفقا للمؤشرات الأولية".

ＢＲＥＡＫＩＮＧ: Two dead and many injured after a car ploughed intentionally into pedestrians in #Trier Germany 🇩🇪 #TerrorAttack #Christmas pic.twitter.com/gncjJ2twad — Blano (@BLANOsVideos) December 1, 2020

وأوضحت أن السائق هو ألماني في الحادية والخمسين من عمره من سكان المنطقة.

وقال فولفرام لايبه رئيس بلدية المدينة لقناة محلية: "تأكدنا من مقتل شخصين وإصابة ما يصل إلى 15 شخصا، بعضهم بجروح بالغة الخطورة".

وأغلقت الشرطة مناطق في قلب المدينة، فيما ظهرت سيارات الشرطة والإسعاف والإطفاء في كل مكان.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إن ملابسات الحادث لا تزال غير واضحة، ودعا السكان إلى تجنب موقع الحادث.