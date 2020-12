هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

صادقت ولايتا أريزونا وويسكونسن رسمياً الإثنين على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في هاتين الولايتين المتأرجحتين، مما يمثل دعما جديدا للانتصار الذي حقّقه على المستوى الوطني.

وقال حاكم أريزونا الجمهوري دوغ دوسي في تغريدة على تويتر "اليوم وقّعنا على نتائج انتخابات 2020 في أريزونا" الولاية التي يفوز فيها للمرة الأولى منذ 25 عاماً مرشّح ديمقراطي.

وحقّق بايدن الفوز على ترمب في أريزونا بفارق ضئيل بلغ 10.457 صوتاً من أصل حوالي 3,5 مليون مقترع.

وقالت وزيرة شؤون الولاية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات كيتي هوبس إنّه "على الرّغم من التحدّيات غير المسبوقة، فقد انتصر أبناء أريزونا لديمقراطيتنا".

وشدّدت المسؤولة الديمقراطية على أنّ الانتخابات أجريت بشفافية ودقّة ونزاهة على الرّغم من الادّعاءات الكثيرة التي تزعم خلاف ذلك والتي لا تستند إلى أي أساس".

