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هزيمة جديدة لترمب.. أريزونا وويسكونسن تصادقان على فوز بايدن

الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)
الرئيس المنتخب جو بايدن والرئيس المنتهية ولاياته دونالد ترمب(رويترز)
1/12/2020

صادقت ولايتا أريزونا وويسكونسن رسمياً الإثنين على فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في هاتين الولايتين المتأرجحتين، مما يمثل دعما جديدا للانتصار الذي حقّقه على المستوى الوطني.

وقال حاكم أريزونا الجمهوري دوغ دوسي في تغريدة على تويتر "اليوم وقّعنا على نتائج انتخابات 2020 في أريزونا" الولاية التي يفوز فيها للمرة الأولى منذ 25 عاماً مرشّح ديمقراطي.

وحقّق بايدن الفوز على ترمب في أريزونا بفارق ضئيل بلغ 10.457 صوتاً من أصل حوالي 3,5 مليون مقترع.

وقالت وزيرة شؤون الولاية المسؤولة عن تنظيم الانتخابات كيتي هوبس إنّه "على الرّغم من التحدّيات غير المسبوقة، فقد انتصر أبناء أريزونا لديمقراطيتنا".

وشدّدت المسؤولة الديمقراطية على أنّ الانتخابات أجريت بشفافية ودقّة ونزاهة على الرّغم من الادّعاءات الكثيرة التي تزعم خلاف ذلك والتي لا تستند إلى أي أساس".

مجلس الشيوخ

كما صادقت ولاية أريزونا على فوز الديمقراطي مارك كيلي في انتخابات مجلس الشيوخ التي جرت بالتوازي مع الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني، بحسب ما أعلن الحاكم دوسي.

وبعيد ساعات من ذلك أعلن حاكم ويسكونسن توني إيفرز أنّه صادق بدوره على فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية في هذه الولاية التي صوّتت في عام 2016 لصالح ترمب.

المصادقة رسمياً على نتائج الانتخابات الرئاسية لا تعني بالضرورة إغلاق الباب أمام إمكانية الطعن بها أمام المحاكم، إذ إنّ عدداً من الولايات، على غرار أريزونا، تسمح بالطعن في النتائج حتّى بعد المصادقة عليها.

ومنذ الانتخابات، لا يزال ترمب يقول، من دون أن يقدّم أيّ دليل، إنّ الانتخابات شابها تزوير واسع، ويرفض الإقرار بهزيمته أمام بايدن رغم أنّ عملية انتقال السلطة بين فريقيهما بدأت عملياً.

وعلى الرّغم من الجهود الحثيثة التي بذلتها على أكثر من صعيد فقد فشلت الحملة الانتخابية للرئيس ترمب في تأخير عمليات المصادقة على نتيجة الانتخابات في الولايات المتأرجحة التي فاز بها بايدن.

المصدر : الفرنسية

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