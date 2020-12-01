شاهد: فيديو مؤثر لأم يمنية عقب مقتل ابنتها في قصف لجماعة الحوثي

تفاعل نشطاء يمنيون مع فيديو لمشاهد موجعة تظهر أم يمنية وهي تبكي بحرقة عقب مقتل طفلتها في قصف لجماعة الحوثي استهدف الأحياء السكنية بمحافظة تعز وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن جماعة الحوثي شددت قصفها المدفعي على الأحياء السكنية في "عصيفرة" و"المفتش".

وأسفر القصف عن مقتل طفلتين وإصابة ثلاثة أخرين، بينهم امرأة، بشظايا القذائف الحوثية التي سقطت في حي المفتش، وتضرر عدد من المنازل في حي "عصيفرة" شمال المدينة.

يشار إلى أن جماعة الحوثي قصفت بقذائف الهاون والمدافع الثقيلة، خلال الأيام والأسابيع الماضية الأحياء السكنية شمال وشرق مدينة تعز، وأدى القصف العنيف إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وعلق الصحفي اليمني، زكريا الشرعبي بالقول: "صوت هذه الأم وأنينها وهي تبكي في وداع طفلتها ‘إسلام’ ابنة الـ 5 سنوات يُدمي القلب".

وأدان عدد كبير من اليمنيين عمليات الاستهداف التي تطال المدنيين في محافظة تعز وسط اليمن.

#تعز

شاهد هذا الوجع لأم تنوح بهلع على فلذات اكبادها التي استهدفتهم قذيفة الحوثي الإرهابية اليوم في حي المفتش في تعز .

لتضاف مجزرة جديدة في سجل مليشيا الحوثي بحق أطفال ونساء مدينة تعز اللمهم انتقم #مجزرة_حي_المفتش#Almaftsh_District_Massacre#Yemen pic.twitter.com/6PVT7AP08E — محمد التويجي (@mohammed500s) November 30, 2020

صوت هذه الأم وأنينها وهي تبكي في وداع طفلتها 'اسلام' ابنة الـ 5 سنوات يُدمي القلب، قالت الأم وهي خارجة مستشفى الثورة ⁧#تعز⁩

"اني مشقدرش اروح"

نحيبهايصف كمية الإرهاب الذي تمارسه جماعةالحوثي بحق المدنيين العزل#مجزرة_حي_المفتش

⁧#صوت_واحد_الحوثي_جماعه_ارهابيه pic.twitter.com/0A6WltDr8Y — زكريا الشرعبي (@Zakaria_Sharabe) December 1, 2020