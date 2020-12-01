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شاهد: فيديو مؤثر لأم يمنية عقب مقتل ابنتها في قصف لجماعة الحوثي

سيدة يمنية وهي تبكي بحرقة عقب مقتل طفلتها في قصف لجماعة الحوثي (مواقع التواصل الاجتماعي)
سيدة يمنية وهي تبكي بحرقة عقب مقتل طفلتها في قصف لجماعة الحوثي (مواقع التواصل الاجتماعي)
1/12/2020

تفاعل نشطاء يمنيون مع فيديو لمشاهد موجعة تظهر أم يمنية وهي تبكي بحرقة عقب مقتل طفلتها في قصف لجماعة الحوثي استهدف الأحياء السكنية بمحافظة تعز وسط اليمن.

وأفادت مصادر محلية أن جماعة الحوثي شددت قصفها المدفعي على الأحياء السكنية في "عصيفرة" و"المفتش".

وأسفر القصف عن مقتل طفلتين وإصابة ثلاثة أخرين، بينهم امرأة، بشظايا القذائف الحوثية التي سقطت في حي المفتش، وتضرر عدد من المنازل في حي "عصيفرة" شمال المدينة.

يشار إلى أن جماعة الحوثي قصفت بقذائف الهاون والمدافع الثقيلة، خلال الأيام والأسابيع الماضية الأحياء السكنية شمال وشرق مدينة تعز، وأدى القصف العنيف إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وعلق الصحفي اليمني، زكريا الشرعبي بالقول: "صوت هذه الأم وأنينها وهي تبكي في وداع طفلتها ‘إسلام’ ابنة الـ 5 سنوات يُدمي القلب".

وأدان عدد كبير من اليمنيين عمليات الاستهداف التي تطال المدنيين في محافظة تعز وسط اليمن.

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند
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