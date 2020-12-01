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عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

1/12/2020

تحاول مجموعة إغاثة، إخراج رجل يقرب وزنه من 300 كيلوغرام من منزله في مدينة بربينيان جنوب غربي فرنسا حيث يقبع منذ سنوات، في عملية بالغة الحساسية قد تشكل خطرا على حياته.

ويتعذر إخراج الفرنسي آلان بانابيير البالغ 53 عاما، الذي يعيش على الأرض في منزل لا يستوفي شروط السلامة، عبر السلالم نظرا إلى عدم قدرة الرجل على العبور من باب الغرفة، في هذه العملية "البالغة الخطورة" وفق محاميه جان كودونييس.

وبعد أعمال تدعيم أولى للمنزل المؤلف من طبقتين في حي ذي شوارع ضيقة في وسط المدينة الواقعة في منطقة البيرينيه الشرقية، جُّند حوالي خمسين شخصا اليوم الثلاثاء بينهم شرطيون وأفراد إطفاء وفرق طبية لمحاولة إخراج الرجل، وفق السلطات المحلية.

وسيهدم هؤلاء جزءا من واجهة الطبقة الأولى من المنزل لإجلاء بانابيير قبل نقله أفقيا إلى حجرة محمولة على رافعة ستنزل الرجل على الطريق حيث تنتظره سيارة إسعاف.

ويُنقل بانابيير بداية إلى مستشفى في مدينة مونبيلييه جنوب فرنسا للخضوع لـ"تقويم شامل" لوضعه الصحي، قبل نقله بعد أسابيع إلى مركز لإعادة التأهيل، وفق رئيس قسم أمراض الغدد والسكري والتغذية أنطوان أفينيون.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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