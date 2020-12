عملية خطيرة لإخراج فرنسي يزن 300 كيلو من منزل يقبع فيه منذ سنوات (فيديو)

تحاول مجموعة إغاثة، إخراج رجل يقرب وزنه من 300 كيلوغرام من منزله في مدينة بربينيان جنوب غربي فرنسا حيث يقبع منذ سنوات، في عملية بالغة الحساسية قد تشكل خطرا على حياته.

ويتعذر إخراج الفرنسي آلان بانابيير البالغ 53 عاما، الذي يعيش على الأرض في منزل لا يستوفي شروط السلامة، عبر السلالم نظرا إلى عدم قدرة الرجل على العبور من باب الغرفة، في هذه العملية "البالغة الخطورة" وفق محاميه جان كودونييس.

وبعد أعمال تدعيم أولى للمنزل المؤلف من طبقتين في حي ذي شوارع ضيقة في وسط المدينة الواقعة في منطقة البيرينيه الشرقية، جُّند حوالي خمسين شخصا اليوم الثلاثاء بينهم شرطيون وأفراد إطفاء وفرق طبية لمحاولة إخراج الرجل، وفق السلطات المحلية.

Morbidly obese French man who weighs 661lbs is lifted out of his house by CRANE https://t.co/xh7JB16Qag

— Daily Mail Online (@MailOnline) December 1, 2020