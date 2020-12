شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

تفاجأ الجميع بانقطاع التيار الكهربائي أثناء مباراة لكرة القدم في مالطا يوم السبت الماضي لحظة قيام أحد اللاعبين بمحاولة تسديد ركلة جزاء.

ولم يعرف لاعبو فريقي "مارسا" و"سانت أندروس" من دوري مالطا للدرجة الثانية إن كان لاعب فريق مارسا سدد الكرة في المرمى أم لا.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الضيف مارسا 2-0 على سانت أندروس، عندما تحصلوا على ركلة الجزاء في الدقيقة 62، وفي لحظة تسديد لاعب مارسا الكرة عم الظلام أرجاء الملعب بشكل مفاجئ، مما أجبر حكم اللقاء على إيقاف المباراة ومغادرة الملعب.

A national powercut happened in Malta last night. Talk about the biggest cliffhanger in football history… pic.twitter.com/jfInJ10i67

— Jack Kenmare (@jackkenmare_) November 29, 2020