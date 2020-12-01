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شاهد: انقطاع مفاجئ للكهرباء أثناء مباراة لحظة تنفيذ ركلة جزاء

ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)
ساد الظلام الدامس أرجاء الاستاد ولم يعرف ما إذا كانت ركلة الجزاء سددت أم لا (موافع التواصل)
1/12/2020

تفاجأ الجميع بانقطاع التيار الكهربائي أثناء مباراة لكرة القدم في مالطا يوم السبت الماضي لحظة قيام أحد اللاعبين بمحاولة تسديد ركلة جزاء.

ولم يعرف لاعبو فريقي "مارسا" و"سانت أندروس" من دوري مالطا للدرجة الثانية إن كان لاعب فريق مارسا سدد الكرة في المرمى أم لا.

وكانت النتيجة تشير إلى تقدم الضيف مارسا 2-0 على سانت أندروس، عندما تحصلوا على ركلة الجزاء في الدقيقة 62، وفي لحظة تسديد لاعب مارسا الكرة عم الظلام أرجاء الملعب بشكل مفاجئ، مما أجبر حكم اللقاء على إيقاف المباراة ومغادرة الملعب.

وكانت مالطا قد غرقت في الظلام السبت ليلا، مما تسبب في توقف عدد من مباريات الدوريات المحلية، التي كان من ضمنها مباراة فريقي مارسا وسانت أندروس.

ووفقًا لقواعد المسابقة، ستستأنف المباراة في وقت لاحق من الدقيقة 62 ، وهو نفس الوقت الذي غادر فيه الحكم المباراة بعد انقطاع التيار الكهربائي.

وكانت وزيرة الطاقة في مالطا ميريام دالي، قد أشادت بإدارة الوزارة في إعادة الكهرباء إلى بعض المنازل في غضون ثماني دقائق بعد انقطاعها المفاجئ، بينما عادت إلى معظم المنازل والمناطق الأخرى في غضون 40 دقيقة.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل
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