سي إن إن: وثائق مسربة تكشف كيف تعاملت الصين مع بداية تفشي كورونا

كشفت شبكة سي إن إن الأمريكية مساء الاثنين عن وثائق وصفتها بالمسربة، جاء فيها أن الصين أساءت التعامل مع المراحل الأولى لتفشي فيروس كورونا.

وذكرت الشبكة أن السلطات الصينية أعلنت في 10 فبراير/ شباط عن تسجيل 2478 حالة مؤكدة جديدة للإصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن الوثائق الرسمية المتداولة داخليا تظهر أن هذا كان مجرد جزء من الصورة.

وفي تقرير يحمل عبارة "وثيقة داخلية، يرجى الحفاظ على السرية"، أدرجت السلطات الصحية المحلية في مقاطعة هوبي، حيث تم اكتشاف الفيروس لأول مرة، إجمالي 5918 حالة تم اكتشافها حديثا في 10 شباط/ فبراير، أي أكثر من ضعف العدد الرسمي المؤكد، بحسب الشبكة الأمريكية.

ويأتي العدد الذي لم يتم الكشف عنه سابقا ضمن سلسلة من المعلومات التي تم الكشف عنها في 117 صفحة من الوثائق المسربة من مركز مقاطعة هوبى لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التي تمت مشاركتها مع سي إن إن وتحققت منها.

وأصرت الحكومة الصينية على رفض الاتهامات التي وجهتها لها الولايات المتحدة وحكومات غربية أخرى بأنها تعمدت إخفاء معلومات تتعلق بالفيروس.

وتكشف الوثائق، التي تغطي الفترة بين أكتوبر/تشرين أول 2019 وأبريل /نيسان 2020، ما يبدو أنه نظام رعاية صحية غير مرن مقيد بالبيروقراطية من المستويات العليا إلى السفلى والإجراءات الصارمة التي لم تكن مجهزة للتعامل مع الأزمة الناشئة.

وتتعلق إحدى نقاط البيانات الأكثر إثارة للدهشة بالبطء الذي تم به تشخيص مرضى كوفيد-19 المحليين.

CNN exclusive: Vast trove of leaked documents shows China underreported Covid-19 numbers, took weeks to diagnose new cases and didn’t disclose a December flu spike in Hubei https://t.co/VwQzKLsPNt

— CNN (@CNN) November 30, 2020