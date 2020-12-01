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سخط شعبي ومطالبة بمحاكمة يمني أضرم النيران في جسد زوجته

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)
مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)
30/11/2020

تفاعل نشطاء يمنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي عبر وسم #كلنا_مروى_البيتي بعد وفاتها، نتيجة إضرام زوجها النيران في جسدها قبل أيام، مطالبين السلطات الأمنية بالقبض عليه وتقديمه للمحاكمة.

وقال الصحفي صلاح البيتي في منشور له عبر حسابه الرسمي على الفيسبوك "بعد معاناة شديدة لنحو 5 أيام من آثار الحروق التي طالت كامل جسدها الطاهر ارتقت قبل قليل روح الشهيدة #مروى_البيتي الى جوار ربها".

واستنكر بيان صادر عن قبيلة البيتي جريمة مقتل السيد مروى البيتي قائلا "هذه الجريمة النكراء التي لم يشهد المجتمع الحضرمي مثيلاً لفظاعتها، والتي اهتزت لها مختلف فئات المجتمع في المكلا وحضرموت وعموم البلاد".

ولقيت القضية تضامنًا واسعًا في الأوساط اليمنية مطالبين بسن قوانيين حازمة وصارمة وحمايتها بالرقابة المباشرة لحماية المرأة و منحها حقوقها بالقانون ليتم ردع كل من يقوم بالاعتداء عليها تحت أي مبرر".

وفي استبيان نشرته المنظمة الإلكترونية للإعلام الإنساني، على موقعها الإلكتروني قالت إن "60 % من النساء في اليمن يتعرضن لنوع من أنواع العنف المختلفة، أبرزها العنف الجسدي".

وتكفلت مؤسسة عدالة للتنمة القانونية بكامل إجراءات تبني المرافعة القانونية عن المجني عليها (مروى البيتي) أمام الجهات القضائية.

مدينة حصرموت اليمنية (غيتي)
المصدر : خدمة سند
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