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زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون (رويترز أرشيفية)
1/12/2020

قال محلل أمريكي اليوم الثلاثاء نقلا عن مصدرين في المخابرات اليابانية لم يسمهما إن الصين قدمت لقاحا تجريبيا ضد فيروس كورونا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وعائلته.

وقال هاري كازيانيس خبير الشؤون الكورية الشمالية في مركز (ناشيونال إنتريست) البحثي في واشنطن إن أفراد عائلة كيم وعددا من كبار مسؤولي كوريا الشمالية تلقوا اللقاح.

وأوضح أنه لم تتضح هوية الشركة التي قدمت اللقاح لعائلة كيم وما إذا كان قد ثبت أنه آمن.

وكتب كازيانيس مقالا لموقع ( (19فورتي فايف) قال فيه إنه تم تطعيم كيم جونغ وعدد من كبار المسؤولين من عائلته ومن شبكة القيادة ضد فيروس كورونا خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية باستخدام لقاح محتمل قدمته الحكومة الصينية".

ونقل عن الخبير الطبي الأمريكي بيتر جيه هوتيز قوله إن ما لا يقل عن ثلاث شركات صينية تعكف على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا هي (سينوفاك بيوتك وكان سينو بايو وسينوفارم قروب).

لقاح الشركات الصينية

قالت سينوفارم إن قرابة مليون شخص في الصين استخدموا لقاحها المحتمل، وذلك على الرغم من أنه لم يُعرف أن أيا من الشركات الثلاث بدأت علانية المرحلة الثالثة من التجارب السريرية لعقاقيرها.

ولم تؤكد كوريا الشمالية أي حالات إصابة بفيروس كورونا، لكن المخابرات الكورية الجنوبية قالت إنه لا يمكن استبعاد حدوث تفش بها نظرا للتبادل التجاري والبشري بينها وبين الصين -التي ظهر بها الوباء أول مرة- قبل إغلاق الحدود في أواخر يناير كانون الثاني.

شركات صينية تعكف على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا(رويترز)

وقالت مايكروسوفت الشهر الماضي إن جماعتي اختراق إلكتروني من كوريا الشمالية حاولتا التسلل إلى شبكة شركات تعكف على تطوير اللقاح في عدة دول، دون أن تحدد الشركات المستهدفة.

وقالت مصادر لرويترز إن من بين هذه الشركات أسترا زينيكا البريطانية، في حين قالت المخابرات الكورية الجنوبية الأسبوع الماضي إنها أحبطت محاولات من كوريا الشمالية للتسلل إلى شركات تصنيع لقاح كوفيد-19 في كوريا الجنوبية.

المصدر : رويترز

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