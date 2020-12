زعيم كوريا الشمالية تلقى لقاحا تجريبيا ضد كورونا.. كيف؟

قال محلل أمريكي اليوم الثلاثاء نقلا عن مصدرين في المخابرات اليابانية لم يسمهما إن الصين قدمت لقاحا تجريبيا ضد فيروس كورونا للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وعائلته.

وقال هاري كازيانيس خبير الشؤون الكورية الشمالية في مركز (ناشيونال إنتريست) البحثي في واشنطن إن أفراد عائلة كيم وعددا من كبار مسؤولي كوريا الشمالية تلقوا اللقاح.

وأوضح أنه لم تتضح هوية الشركة التي قدمت اللقاح لعائلة كيم وما إذا كان قد ثبت أنه آمن.

My scoop in @19_forty_five on #NorthKorea (Kim and family received a Chinese #coronavirus vaccine #COVID19 ) https://t.co/Xv3nuSwNOO

وكتب كازيانيس مقالا لموقع ( (19فورتي فايف) قال فيه إنه تم تطعيم كيم جونغ وعدد من كبار المسؤولين من عائلته ومن شبكة القيادة ضد فيروس كورونا خلال الأسبوعين أو الثلاثة أسابيع الماضية باستخدام لقاح محتمل قدمته الحكومة الصينية".

ونقل عن الخبير الطبي الأمريكي بيتر جيه هوتيز قوله إن ما لا يقل عن ثلاث شركات صينية تعكف على تطوير لقاح ضد فيروس كورونا هي (سينوفاك بيوتك وكان سينو بايو وسينوفارم قروب).

Exclusive only to us: @GrecianFormula breaks the story that #KimJongUn has been vaccinated against #coronavirus #NorthKorea – https://t.co/UzjIyJF0wc

— 19FortyFive (@19_forty_five) November 30, 2020