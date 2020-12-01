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جنود أستراليون تناولوا الكحول في ساق اصطناعية لقتيل من طالبان (صور)

جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)
جندي أسترالي يشرب الخمر في ساق لأفغاني مقتول (موافع التواصل)
1/12/2020

ذكرت صحيفة "غارديان أستراليا Guardian Australia" أن جنودًا أستراليين تناولوا الكحول في ساق اصطناعي لأحد القتلى من حركة طالبان، خلال عمليات التحالف الدولي في أفغانستان.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها أن الحادثة المذكورة، وقعت عام 2009، خلال مشاركة وحدة عسكرية أسترالية في عملية أمنية للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، في ولاية أروزكان الأفغانية.

ونشرت الصحيفة صور جنود أستراليين، يتناولون الكحول في ساق اصطناعي يعتقد أنه يعود لأحد قتلى طالبان في العملية، فيما تظهر صورة أخرى جنديين أستراليين يلتقطون صورة مع الساق وهم في حالة سُكر.

                          الجندي الأسترالي يشرب الخمر في ساق قتيل أفغاني (موافع التواصل)

وفي سياق متصل، أفاد تقرير صدر في 19 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2019، عن المفتش العام لقوات الدفاع الأسترالية، أن ضباطًا من القوات الخاصة الأسترالية أجبروا جنودًا على قتل عدد من الأسرى الأفغان؛ ليعتادوا على رؤية الدماء.

وأشار التقرير إلى وقوع 39 جريمة قتل غير قانونية لأشخاص على أيدي أفراد القوات الخاصة الأسترالية أو تورطهم فيها، ومعظمهم من فرقة الخدمة الجوية الخاصة.

      جنديان أستراليان مع الساق الصناعية (موافع التواصل)

يشار أنه بين عامي 2005 و2016، خدم أكثر من 26 ألف أسترالي في أفغانستان، بينهم 3 آلاف في مجموعة مهام العمليات الخاصة، ضمن قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة.

وكان قائد الجيش الأسترالي أعلن، الجمعة الماضية، إبلاغ 13 من جنود القوات الخاصة بأنهم يواجهون عقوبة الطرد من الخدمة، بعد صدور تقرير خلص إلى وقوع عمليات قتل مخالفة للقانون في أفغانستان.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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