انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

حققت صورة تظهر طبيبا يرتدي بزة واقية من كوفيد-19 وهو يحتضن مريضا مسنا في يوم عيد الشكر، انتشارا كبيرا عبر الإنترنت.

والتقطت الصورة، التي باتت رمزا لمشاعر اليأس لدى ضحايا الوباء والإنسانية لدى أفراد الطواقم العلاجية يوم عيد الشكر داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس.

Dr. Joseph Varon hugs and comforts a patient in the #COVID19 intensive care unit during #Thanksgiving at the United Memorial Medical Center in #Houston #Texas 📸: Go Nakamura pic.twitter.com/h2Vk18cKUp

وعادة ما تقضي العائلات الأمريكية عيد الشكر وهي مجتمعة.

وقال الطبيب جوزف فارون رئيس قسم العناية المركزة في المستشفى، لقناة "سي أن أن" إنه كان في الوحدة المخصصة لعلاج مرض "كوفيد ورأيت هذا المريض المسن خارج سريره يحاول المغادرة، لقد كان يبكي".

"I do this day in and day out, and people are out there doing the wrong thing. … in bars, restaurants, malls — it is crazy — it's like we work, work, work, work, work and people don't listen and then they end up in my ICU," Dr. Joseph Varon says. https://t.co/IZZB87GzQg

— CNN (@CNN) December 1, 2020