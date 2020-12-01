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انتشار واسع لصورة طبيب أمريكي يعانق مسنا مصابا بكورونا

والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
والتقطت الصورة داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس (غيتي)
1/12/2020

حققت صورة تظهر طبيبا يرتدي بزة واقية من كوفيد-19 وهو يحتضن مريضا مسنا في يوم عيد الشكر، انتشارا كبيرا عبر الإنترنت.

والتقطت الصورة، التي باتت رمزا لمشاعر اليأس لدى ضحايا الوباء والإنسانية لدى أفراد الطواقم العلاجية يوم عيد الشكر داخل مستشفى يونايتد ميموريال في هيوستن بولاية تكساس.

وعادة ما تقضي العائلات الأمريكية عيد الشكر وهي مجتمعة.

وقال الطبيب جوزف فارون رئيس قسم العناية المركزة في المستشفى، لقناة "سي أن أن" إنه كان في الوحدة المخصصة لعلاج مرض "كوفيد ورأيت هذا المريض المسن خارج سريره يحاول المغادرة، لقد كان يبكي".

وأضاف الطبيب "اقتربت منه وسألته عن سبب البكاء، فأجابني (أريد أن أكون مع زوجتي). عندها عانقته. لقد بكى قليلا لكن وضعه تحسن وتوقف عن البكاء".

وأشار فارون إلى أنه لم يكن يعلم بوجود مصور يخلد هذا المشهد، مشيرا إلى أنه شعر بـ"الأسف" تجاه المريض وكان "حزينا للغاية مثله".

وأوضح الطبيب أن العمل في وحدة معالجة مرضى كوفيد-19 في المستشفى "شاق"، خصوصا للمرضى المسنين الذين يشعرون بالوحدة، متحدثا عن محاولة بعض المرضى الهروب لأنهم "كانوا يشعرون بالعزلة ويرغبون في المغادرة".

وأشار فارون إلى أن وضع المريض الصحي تحسن كثيرا وبات في إمكانه الخروج من المستشفى قبل نهاية الأسبوع.

المصدر : الفرنسية
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