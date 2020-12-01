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الكشف عن رسالة صوتية من مارادونا قبل وفاته بساعات

مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو
مارادونا مع ابنه ديجيتو فيرناندو
1/12/2020

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا سجل رسالة صوتية قبل وفاته بساعات وتتعلق بابنه الصغير، أو "الملاك" كما أطلق عليه.

وأضافت الصحيفة أن النجم الراحل طلب في رسالته المؤثرة من ماريو بودري، زوج فيرونيكا اوخيدا أم طفله ديجيتو فيرناندو، أن يرعاها وأن يرعى "ملاكه الذي لا يقارن".

وولد ديجيتو فيرناندو عام 2013، لينضم إلى أبناء مارادونا دالما، 33 عاما، وجيانينا، 31 عاما، ودييغو جونيور، 34 عاما، وجانا، 23 عاما.

وتوفي مارادونا عن 60 عاما بسبب سكتة قلبية الأربعاء الماضي.

المصدر : الجزيرة مباشر + ديلي ميل

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