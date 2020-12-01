تصوير عارضة أزياء عند الأهرامات.. مصريون يستنكرون القبض على المصريين وترك الأجانب

اعتقلت السلطات المصرية الإثنين مصوّراً يدعى حسام محمد وشهرته "حسام أورتيغا" لالتقاطه صوراً لراقصة ترتدي زيّاً فرعونياً وصف بـ"غير لائق" خلال جلسة تصوير عند سفح أهرامات سقارة، بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر إن المصور أحيل إلى النيابة العامة.

كما أفادت وسائل إعلام مصرية بإلقاء القبض على الفتاة التي ظهرت في الصور.

وكانت سلمى الشيمي، التي تقدّم نفسها لمتابعيها على تطبيق إنستغرام على أنّها "عارضة أزياء"، نشرت في نهاية الأسبوع الماضي على حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من صور تظهر فيها مرتدية زيّاً فرعونياً وخلفها هرم زوسر المدرّج الذي بني قبل حوالى 4700 سنة.

أكد د. مصطفى وزيري على حرص وزارة السياحة والآثار الدائم على الحفاظ على الاماكن الاثرية و تاريخ الحضارة المصرية القديمة وأن أى شخص يثبت تقصيره فى حق الآثار والحضارة المصرية سيتم معاقبته، بعد نتيجة تحقيقات النيابة فى واقعة التصوير

وده بيأكد احترام #السيسي ونظامه للمرأة وكده😉#مصر https://t.co/i0rseuT3DQ — Nadia El-Magd ناديا (@Nadiaglory) November 30, 2020

وعلى الإثر انتشرت عبر وسائل الإعلام والإنترنت أخبارا عن اعتقالها بسبب "إساءتها" إلى الحضارة الفرعونية بسبب لباسها "غير اللائق" و"تصرفاتها" وانتهاكها "شروط التصوير" المفروضة من وزارة السياحة ولآثار.

ونقلت وسائل إعلام مصرية عن مصادر وصفتها بالمطلعة أن السلطات المصرية استدعت سلمى الشيمي والمصور الخاص بها، لمناقشتها في المذكرة التي قدمت ضدهما من قبل المجلس الأعلى للآثار "وهو اقتحام مكان أثري دون تصريح والتصوير في أوقات غير رسمية"، إضافة إلى "استخدام المناطق الأثرية وتصوير فيديوهات وصور بدون دفع رسوم التصوير وقيمتها 5 آلاف جنيه.

وسرعان ما دار جدل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول هذه القضية بين مدافع عمّا فعلته الشيمي ومهاجم.

"دولة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقطع يد السارق وجلد الزاني. دولة الدواعش".. تعليق السوشيال ميديا والإعلام لو تم القبض على #سلمى_الشيمي في عام #مرسي — sa3d catanova (@sa3dshatanofy) December 1, 2020

واستنكر البعض القبض على الشيمي والمصور أورتيغا رغم أن الكثير من العارضات الأجنبيات يقمن بجلسات تصوير عند الأهرامات ولم يأخذن أي تصريح ولم يتعرض لهم أحد بعد ذلك رغم ارتدائهن ملابس غير مناسبة. واستعرض بعض المغردين عددا من تلك الصور للتدليل على وجود تناقض كبير في موقف السلطات وخوفها من مساءلة الأجانب، في الوقت الذي تنكل فيه بالمصريين.

واسترجع البعض قصة مصور دنماركي التقط صورة إباحية مع صديقته أعلى الهرم قبل عامين، ورغم ذلك لم تتم ملاحقته، بل ألقي القبض على من ساعدوه على تسلق الهرم من المصريين فقط.

وأرجع البعض سبب ملاحقة عارضة الأزياء وغيرها من الفتيات مؤخرا، إلى أنهن ينتمين إلى طبقة اجتماعية مغايرة لطبقة الفنانين الذين يظهرون بملابس مماثلة.

البنت بتاعة الفوتو سشن الفرعوني اتقبض عليها علشان جاية من نفس فئة بنات التيك توكا لاجتماعية، مش علشان اي حاجة تانية، لو أي انفلونسر انتربرونور تانية عملت الفوتوشوت بنفس تصميم اللبس ونفس نسب الجسم المكشوف كان مش بعيد حساب ذيس از ايجيبت عمل لها دعاية كمان، هي بس غلبانة وشعبية. — سارة عثمان (@Sarah_Othmann) December 1, 2020

بينما رأى البعض أن في نشر النظام المصري وتناول الإعلام المصري له بهذا الشكل المكثّف على مدار ساعات قليلة فقط نوعا من الإلهاء للرأي العام عن قضايا أكثر أهمية تجري حاليا مثل بدء محاكمة ضباط مصريين في قضية مقتل الإيطالي جوليو ريجيني.

"سلمى الشيمي" اختراع لسد الفراغ الحاصل بسبب غياب "سماء المصري" بعد أن اضطرت الأجهزة المعنية إلى حبسها.

العالم مشغول بتجريب اختراع مكافحة الوباء، والقوم في مصر يشغلهم استنساخ النعجة دولي.

ألاعيبكم لن تنظلي على الناس، فالجوعى لن يشبعوا بالنظر إلى اختراعاتكم — سليم عزوز (@selimazouz1) November 30, 2020

واستغرب البرلماني السابق محمد فؤاد الاهتمام الكبير بالواقعة وتجاهل التزوير الكبير في انتخابات مجلس النواب التي جرت خلال الأسابيع الماضية.

برضه البلد قامت و لم تقعد على واحدة بتتصور قدام هرم سقارة. و الأجهزة و النيابة اتحركت و حراك شعبي تناول الأمر باهتمام شديد و جدل رايح و راجع. بينما الانتخابات البرلمانية إتزورت بكل فجاجة و بلطجة في محافظة كاملة و لا حد أهتز شعبيا و رسميا! السيريالية في المشهد ده عالمية 🤓 — Mohamed A. Fouad (@MAFouad) December 1, 2020

واستنكرت إحدى المغردات تداول الإعلام المصري للقضية قائلة "جلسة تصوير في منطقة الأهرامات المصرية بملابس فرعونية تثير غضب المصريين، لأنهم يعتبرونها (تشويها وإهانة لحضارتهم وتاريخهم الفرعوني العظيم)، لكن لا يثير غضبهم صورة امرأة عجوز مصرية تأكل من النفايات بسبب الجوع والفقر، لأنها لا تعاني لهم شيئا"!

وكان المحامي المصري أشرف فرحات، مؤسس ما يعرف بحملة "تطهير المجتمع" تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سلمى الشيمي طالب فيه بالتحقيق معها لاتهامها بتشويه الحضارة، وإهانة التاريخ الفرعوني العظيم، لقيامها بالتصوير بملابس فرعونية "مثيرة ومزعجة" بمنطقة سقارة الأثرية،على حد تعبيره.

رد فعل الدولة على صور سلمى الشيمى أمام الٲهرامات تذكيرآ بالفراعنة العظام يبين تغلغل السلفية فى مفاصل الدولة ولا عزاء للإخوان والبقاء لله فى الدولة المدنية

د مصطفى راشد — الشيخ د مصطفى راشد (@DMoustafaRashed) December 1, 2020

وذكر فرحات ببلاغه "خرجت علينا المشكو في حقها بعدة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي من خلال حسابها المتاح للعامة بفيسبوك، وهي بملابس فرعونية، صورا مثيرة ومزعجة في منطقة سقارة، وتبين من خلال المتابعة أن الصور حقيقية بالفعل للمشكو في حقها، التي تعمل عارضة أزياء على حد وصفها لنفسها عبر حساباتها، الأمر الذي أثار غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي".

يشار إلى أنه صدرت في مصر أحكام عدة بالسجن في الأشهر الأخيرة بحقّ حوالي عشر شابات "مؤثّرات" (إنفلونسرز) بسبب نشرهن مقاطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" اعتبرت مسيئة أخلاقياً.