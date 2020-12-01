تراجع دخل الفرد في السعودية لأدنى مستوى خلال 3 سنوات

أظهر تقرير اقتصادي متخصص، اليوم الثلاثاء، انخفاض متوسط دخل الفرد في السعودية خلال العام الجاري إلى 22.855 ألف دولار عند أدنى مستوى خلال 3 سنوات، وسط تأثر بالغ بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (المسبّب لمرض كوفيد-19) وانخفاض أسعار النفط.

وقالت شركة جدوى للاستثمار (مقرها الرياض)، في تقرير، إن متوسط دخل الفرد انخفض بنسبة 8.2 في المئة خلال 2020، مقارنة بــ 24.890 ألف دولار في 2019.

وتوقع التقرير أن يرتفع متوسط الدخل الفرد بالمملكة إلى 25.543 ألف دولار خلال العام المقبل، ثم إلى 27.235 ألف دولار في 2022.

وقدر التقرير انكماش الناتج المحلي السعودي بنسبة 3.6 في المئة خلال عام 2020، ونموًا بنسبة 3.4 بالمئة في 2021.

ويأتي انكماش الاقتصاد السعودي بسبب انهيار أسعار النفط إلى متوسط 43 دولارًا للبرميل خلال 2020، مقابل متوسط أسعار 66 دولارًا للبرميل خلال 2019.

ورجح التقرير أن يستقر متوسط سعر برميل النفط عند مستوى 55 دولارًا للبرميل خلال العامين 2021 و2022.

وفي ظل التزام المملكة باتفاق "أوبك+" لخفض الإنتاج، أظهر التقرير، تراجع إنتاجها خلال العام الحالي إلى 9.2 ملايين برميل يوميا، وتوقع ارتفاعه إلى 9.6 ملايين برميل يوميًا في 2021.

وتوقع التقرير أن تسجل الميزانية العامة للمملكة عجزًا بقيمة 298 مليار ريال (79.5 مليار دولار) في العام الحالي، على أن ينخفض العجز إلى 171 مليار ريال (45.6 مليار دولار) في 2021.

وأشار إلى التضخم السنوي في المملكة سيسجل ارتفاعا كبيرا بنسبة 3 في المئة خلال العام 2020، مقابل انكماش 2.1 في المئة بالعام الماضي.

ويأتي ارتفاع التضخم بعد مضاعفة ضريبة القيمة المضافة أثناء جائحة كورونا إلى 15 في المئة من 5 في المئة ضمن إجراءات تنشيط الإيرادات الحكومية.

وجدوى للاستثمار شركة مساهمة سعودية مقفلة، تأسست في 2007 على أيدي مجموعة من أبرز رجال الأعمال السعوديين، وتقدم استشارات وخدمات استثمارية ومالية متكاملة.

وفي السياق، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في السعودية إلى 357 ألفًا و360 حالة، قضى منها بسبب الإصابة 5 آلاف و896 وفاة، بينما تعافى 346 ألفًا و803 مصابين.

وعالميًا، أصاب الفيروس التاجي، منذ ظهوره في الصين نهاية العام الماضي وحتى اللحظة، 63 مليونًا و750 ألفًا و408 مصابين، وأدوى بحياة مليون و477 ألفًا و230 شخصًا، في حين تعافت 44 مليونًا و144 ألفًا و477 حالة، وفق موقع وورلدميتر المختص في الإحصاءات.