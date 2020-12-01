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الجزائر تتحدث عن "هجمات فرنسية" ضدها وتصفها بـ"الوقاحة"

وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر (مواقع التواصل الاجتماعي)
وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر (مواقع التواصل الاجتماعي)
1/12/2020

قال وزير الإعلام والناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، اليوم الثلاثاء، إن بلاده تتعرض منذ مدة لـ"هجمات لفظية" من فرنسا بسبب مواقفها، واصفا ذلك بـ"الوقاحة".

جاء ذلك في تصريح بلحيمر، لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، ردا على لائحة للبرلمان الأوربي انتقدت فيها وضع حقوق الإنسان في بلاده.

وأكد المسؤول الحكومي، أن "الجزائر تتعرض لوابل متدفق من الهجمات اللفظية من طرف فرنسا".

وتابع: "هذه الاعتداءات تأتي عبر عدة قنوات، وهي البرلمان الأوربي ومنظمات غير حكومية، وكذا الشبكات الاجتماعية".

ووصف بلحيمر، "الوابل المتدفق من الهجمات اللفظية" بـ"الوقاحة".

وصادق البرلمان الأوربي، الخميس الماضي، على لائحة تضمنت انتقادات لوضع حقوق الإنسان في الجزائر، واصفا إياه بـ"المقلق".

وخلفت اللائحة موجة غضب في الجزائر ووصفتها الخارجية في بيان لها بأنها "إهانة" وتنم عن "أبوية" تعود للعهد الاستعماري.

وشددت الخارجية الجزائرية على أنه "لا يمكن لأي مؤسسة أوربية التدخل بهذه الطريقة الفظة وغير المقبولة في شؤون الجزائر الداخلية".

وحذرت من أن هذه اللائحة من شأنها "الإساءة لعلاقات الجزائر وشركائها الأوربيين".

وتعد هذه المرة الثانية التي يصدر البرلمان الأوربي لائحة حول الوضع الداخلي للجزائر.

ففي نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، أصدر البرلمان الأوربي لائحة وصفتها السلطات الجزائرية بـ "الوقاحة"، وهددت على إثرها بمراجعة علاقاتها مع مؤسسات الاتحاد الأوربي.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر
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