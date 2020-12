البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

أشعل شهب ناري رُصد ليلا في السماء فوق أجزاء من غرب اليابان ووسطها، شبكات التواصل الاجتماعي بمنشورات لمستخدمين نشروا صورا للنجم الفائق السطوع.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن شهب النار كان عبارة عن نيزك منفجر شديد السطوع.

وقال تاكيشي إينو مدير القبة الفلكية (بلانيتاريوم) التابعة لبلدية أكاشي لوكالة كيودو اليابانية للأنباء "نعتقد أن آخر انفجار ضوئي كان ساطعا بالقدر عينه كالقمر البدر".

Meteor "as bright as the full moon" caught on camera in Japan in other words "Superman" has arrived. #Meteorite #Japan pic.twitter.com/oQSHv9duKo — Janaka (@letsplayagame0) November 30, 2020

نهاية العالم

كانت كرة النار مرئية لبضع ثوان فقط في الساعات الأولى من يوم الأحد، لكن جرى تخليد المشهد من خلال صور كاميرات مملوكة للإذاعة الوطنية "إن إتش كاي" التي تلتقط عموما نشاط الزلزال بدلا من عروض الضوء في الفضاء.

A dazzling object, which is believed to be a meteor, lit up the night skies over southern Japan.🎆#Meteor #Meteorite #Japan 📽️: NHK World pic.twitter.com/RXikVsXdCQ — Orbit Inside (@orbitinside) November 30, 2020

وكتب شاهد رأى شهب النار، عبر تويتر "أضيئت السماء للحظة وساورني شعور غريب في ظل عدم إمكان أن يكون ذلك ناجما عن البرق.. شعرت بقوة الكون!"

وقال آخر في تغريدة أرفقها بمقطع فيديو عن النيزك المتفجر التُقط أثناء القيادة "هل كانت هذه كرة نار؟ أعتقد أنها نهاية العالم".

A brightly burning meteor has been spotted plunging from the sky in Japan. ☄️ Some experts said small fragments of the meteorite might have reached the ground.#5News pic.twitter.com/WR7bNwWFEZ — Channel 5 News (@5_News) November 30, 2020

وكان نجم ساطع مماثل شوهد فوق طوكيو في يوليو/ تموز قبل تحديد طبيعته لاحقا على أنه نيزك، وعُثر على أجزاء منه في منطقة تشيبا المجاورة.