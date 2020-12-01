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البعض تحدث عن "نهاية العالم".. كرة نار في السماء تشغل اليابانيين (فيديو)

كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)
كرة نار في السماء تشغل شبكات التواصل الاجتماعي في اليابان (مواقع التواصل)
1/12/2020

أشعل شهب ناري رُصد ليلا في السماء فوق أجزاء من غرب اليابان ووسطها، شبكات التواصل الاجتماعي بمنشورات لمستخدمين نشروا صورا للنجم الفائق السطوع.

وذكرت وسائل إعلام يابانية أن شهب النار كان عبارة عن نيزك منفجر شديد السطوع.

وقال تاكيشي إينو مدير القبة الفلكية (بلانيتاريوم) التابعة لبلدية أكاشي لوكالة كيودو اليابانية للأنباء "نعتقد أن آخر انفجار ضوئي كان ساطعا بالقدر عينه كالقمر البدر".

نهاية العالم

كانت كرة النار مرئية لبضع ثوان فقط في الساعات الأولى من يوم الأحد، لكن جرى تخليد المشهد من خلال صور كاميرات مملوكة للإذاعة الوطنية "إن إتش كاي" التي تلتقط عموما نشاط الزلزال بدلا من عروض الضوء في الفضاء.

وكتب شاهد رأى شهب النار، عبر تويتر "أضيئت السماء للحظة وساورني شعور غريب في ظل عدم إمكان أن يكون ذلك ناجما عن البرق.. شعرت بقوة الكون!"

وقال آخر في تغريدة أرفقها بمقطع فيديو عن النيزك المتفجر التُقط أثناء القيادة "هل كانت هذه كرة نار؟ أعتقد أنها نهاية العالم".

وكان نجم ساطع مماثل شوهد فوق طوكيو في يوليو/ تموز قبل تحديد طبيعته لاحقا على أنه نيزك، وعُثر على أجزاء منه في منطقة تشيبا المجاورة.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية

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