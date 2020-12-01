اشتهر بتعذيب المعتقلين ودوره في النكسة.. وفاة شمس بدران وزير الحربية المصري الأسبق

توفي "شمس بدران" وزير الحربية في عهد الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، عن عمر بلغ 91 عاما، صباح الإثنين، في العاصمة البريطانية لندن.

وأكد مصدر في السفارة المصرية في لندن للجزيرة مباشر نبأة وفاة بدران، الذي اشتهر بعمليات التعذيب التي قادها ضد المعارضين، وخاصة أعضاء جماعة "الإخوان المسلمين" داخل السجون الحربية.

وروى العديد من قيادات الإخوان، تعذيبهم بالكلاب والكرابيج والكهرباء ووسائل التعذيب الأخرى على يد شمس بدران.

كما يعد بدران أحد المسؤولين الرئيسيين عن هزيمة الجيش المصري في سيناء عام 1967، التي عرفت باسم "النكسة" إذ كان يتولى منصب وزير الحربية في ذلك الوقت.

وبعد الهزيمة أحيل عدد من العسكريين للمحاكمة، ومنهم وزير الحربية شمس بدران، الذي اعتبر مسؤولا كبيرا عن النكسة، وسجن لعدة سنوات قبل أن يغادر إلى لندن في سبعينيات القرن العشرين، وظل بها حتى وفاته.

وفاة الطاغية (شمس بدران ) عن عمر ٩١ عام ف لندن

المقبور شمس بدران أحد أباطرة التعذيب ف تاريخ مصر

بدران الذي انتهك حرمه السيدات ف الستينيات مع رفيقه (حمزة البسيوني ) وكان ضحيتهم اكتر من ٢٠ الف معتقل ماتوا ب التعذيب ف غياهب السجون المصرية pic.twitter.com/lpxtkWkiTr — Mustafa elshaat (@Mustafa83129) December 1, 2020

وفي العام 1987، أعيدت محاكمة "بدران" غيابيا بتهمة تعذيب أعضاء من جماعة "الإخوان المسلمين".

أين المفرّ من الرجوع إلى الذي

يقضي بعدلٍ في قياسِ الذرّةِ

كلّ الذي قدّمتهُ مستنسـخٌ

والخصمُ يوم الدينِ أهـل الملّةِ

فالظالمون مصيرهم لجهنّمٍ

والمصلحون مصيرهم للجنّةِ

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في لندن عن عمر ٩١ هلاك شمس بدران حامل لواء التعذيب في سجون عبدالناصر ، وهو الذي قال للشيخ كشك خلّ ربّك ينفعك❗️ pic.twitter.com/DSAW5ODs7q — حامد العلي (@Hamed_Alali) November 30, 2020

شمس بدران

ولد بدران عام 1929، وكان وزير الحربية في عهد عبد الناصر في الفترة ما بين 1966 و1967.

عرف بدران بشخصية نُسجت حولها كثير من القصص، وبخاصة فيما يتعلق بعلاقته بالمشير عبد الحكيم عامر، النائب الأول لرئيس الجمهورية ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي يعتبره كثيرون المسؤول الأول، إلى جانب بدران، عن هزيمة يونيو حزيران .

مات شمس بدران ومات عبد الناصر ومات السادات ومات مبارك وسيموت السيسى وسيحاسبون على ظلمهم وطغيانهم

لامهرب من الموت

أين المفر؟

سبحان الله الحى القيوم الذى لايموت — ممدوح إسماعيل (@mamdouh_ismail_) November 30, 2020

وفي حوار مع صحيفة الوطن المصرية قبل سنوات، قال بدران إنه "ليس نادماً" على ما فعله بالإخوان عام 1965، وأنه "لو عاد الزمن لكرر الأمر نفسه معهم".