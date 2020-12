احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

احتفت حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي بمظاهر التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، منذ إعلان اتفاق السلام، ونشرت صورا ومقاطع فيديو لمختلف مظاهر التطبيع السياسية والاقتصادية وحتى الفنية والاجتماعية.

وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب (إسرائيل بالعربية) التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، حفل زواج إسرائيلي أقيم في دبي بالإمارات، وعلق عليه الحساب بالقول "أول حفل زفاف يهودي رسمي يقام الآن في الإمارات.. الله يديم الافراح أجمعين".

وأظهر مقطع الفيديو عددا من الإسرائيليين باللباس اليهودي وهم يؤدون رقصات جماعات وفردية على أنغام الموسيقى، كما أظهرت صور متداولة حضور إماراتيين لحفل الزفاف.

ووقعت إسرائيل منتصف سبتمبر/ أيول الماضي في البيت الأبيض اتفاقيتين مع الإمارات والبحرين، في حين اعتبر الفلسطينيون ذلك "يوما أسود في تاريخ الأمة العربية".

The first official Jewish wedding taking place now in Dubai.

اول حفل زواج يهودي يحدث الان في الامارات @hul_meudar pic.twitter.com/ZVMY04IjIK

— Sharaka – شراكة (@sharakango) November 30, 2020