احتفاء إسرائيلي بأول حفل زفاف يهودي رسمي في الإمارات (فيديو)

احتفت حسابات إسرائيلية على مواقع التواصل الاجتماعي بمظاهر التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، منذ إعلان اتفاق السلام، ونشرت صورا ومقاطع فيديو لمختلف مظاهر التطبيع السياسية والاقتصادية وحتى الفنية والاجتماعية.

وأظهر مقطع فيديو، نشره حساب (إسرائيل بالعربية) التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية، حفل زواج إسرائيلي أقيم في دبي بالإمارات، وعلق عليه الحساب بالقول "أول حفل زفاف يهودي رسمي يقام الآن في الإمارات.. الله يديم الافراح أجمعين".

وأظهر مقطع الفيديو عددا من الإسرائيليين باللباس اليهودي وهم يؤدون رقصات جماعات وفردية على أنغام الموسيقى، كما أظهرت صور متداولة حضور إماراتيين لحفل الزفاف.

التطبيع مع إسرائيل

ووقعت إسرائيل منتصف سبتمبر/ أيول الماضي في البيت الأبيض اتفاقيتين مع الإمارات والبحرين، في حين اعتبر الفلسطينيون ذلك "يوما أسود في تاريخ الأمة العربية".

The first official Jewish wedding taking place now in Dubai.

اول حفل زواج يهودي يحدث الان في الامارات @hul_meudar pic.twitter.com/ZVMY04IjIK — Sharaka – شراكة (@sharakango) November 30, 2020

وأقيم حفل التوقيع في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، وبحضور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزيري الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد والبحريني عبد اللطيف الزياني ومسؤولين أمريكيين.

وكانت "رؤية السلام" التي قدمها ترمب في وقت سابق من هذا العام بهدف إنهاء الصراع بشكل نهائي، بعيدة عن النجاح، فقد رفضتها السلطة الفلسطينية التي لا تريد أن يقوم الرئيس الأمريكي حتى بدور وسيط منذ أن اتخذ سلسلة قرارات مؤيدة لإسرائيل.