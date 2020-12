مشجعو فريق إسرائيلي يسيئون للنبي محمد رفضا لبيع النادي للإمارات (فيديو)

أقدم مشجعو نادي "بيتار القدس" الإسرائيلي لكرة القدم، على كتابة عبارات مسيئة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولدولة الإمارات؛ رفضًا لعقد صفقة بيع أسهم من النادي لشيخٍ إماراتي من العائلة الحاكمة.

ومن المقرر أن تُعقد الصفقة، نهاية الأسبوع الجاري، وتتضمن بيع نصف أسهم النادي للشيخ حمد بن خليفة، وهو أحد أبناء العائلة الحاكمة في الإمارات.

وكتب مشجعو "بيتار القدس"، على السور الخارجي لملعب النادي بمدينة القدس المحتلة، عبارات مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، والعرب، رافضين صفقة بيع حصة كبيرة من أسهمه للأسرة المالكة الإماراتية، وفق ما نشره موقع "sport1" التابع لصحيفة "معاريف"، الثلاثاء.

وأوضح الموقع أن مشجعي "بيتار القدس" كتبوا تلك العبارات بعد خسارة فريقهم لكرة القدم، مساء الإثنين، أمام نادي "مكابي حيفا"، احتجاجًا على محاولة بيع حصة من النادي لمستثمر من العائلة المالكة الإماراتية.

ووثّق مقطع مصوّر، عبارات كتبها مشجعو النادي الإسرائيلي على جدران استاد تيدي، رفضًا لإتمام الصفقة، وكتبوا: "لا يمكنك شراءنا.. اللعنة عليكم"، بالإضافة لعبارات أخرى مسيئة.

وكتب المشجعون عبارات على غرار "الموت للعرب"، و "لن تستطيعوا (أيها الإماراتيون) شراءنا"، فضلًا عن كتابات مسيئة للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، وشتائم نابية بحق الإمارات.

ومن المتوقع أن يسافر رئيس النادي موشيه حوجيج خلال الساعات القليلة المقبلة، برفقة أعضاء في إدارة "بيتار القدس" إلى أبوظبي للتفاوض على إتمام صفقة البيع، بحسب المصدر ذاته.

وأضاف الموقع "في إطار الصفقة، يتوقع أن تنظم شركة الوساطة التي يترأسها ناعوم كوهين لقاء مع الأسرة الحاكمة، أملا في توقيع الصفقة خلال الأيام المقبلة".

وقال حوجيج، الجمعة الماضية، إن أحد أفراد الأسرة الحاكمة في أبو ظبي يبحث شراء حصة حوالي 50 في المئة في النادي الذي يلعب بالدوري الممتاز لكرة القدم في إسرائيل.

وقال نادي بيتار، في سبتمبر/ أيلول الماضي، إنه يتفاوض على استثمار محتمل مع مجموعة إماراتية في بيان تلا إعلان إسرائيل والإمارات الاتفاق على تطبيع العلاقات.

