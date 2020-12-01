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الأخبار|تركيا

أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)
30/11/2020

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تطبيق حزمة تدابير احترازية جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد اعتبارا من مساء الثلاثاء.

وأعلن أردوغان، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة الإثنين، فرض حظر تجول من الإثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة مساءً حتى الخامسة فجرًا بالتوقيت المحلي.

كما أعلن فرض حظر تجول في نهاية الأسبوع يبدأ في التاسعة من مساء الجمعة ويمتد إلى الخامسة من صباح الإثنين.

وأوضح أردوغان أن المتاجر والبقالة ومحلات اللحوم وخدمات التوصيل إلى المنازل مستثناة من قيود الحظر نهاية الأسبوع (يومي السبت والأحد)، وسيسمح لها بالعمل في ساعات محددة سيتم الاعلان عنها لاحقا.

كما سيتم إغلاق المطاعم أمام الزبائن على ان تقتصر خدماتها على تلبية الطلبيات الخارجية.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه سيُطلب من زوار مراكز التسوق إظهار رمز وزارة الصحة الخاص بمكافحة كورونا.

وشملت التدابير التي أعلنها أردوغان، تعليق أنشطة التعليم في حضانات الأطفال والمؤسسات المشابهة، وتحديد عدد المشاركين في صلاة الجنازة ومراسم عقد القران بثلاثين شخصا.

وكذلك منع التجمعات في المنازل من قبيل الزيارات ومراسم التعازي والاحتفالات، بهدف الحد من تفشي الفيروس.

وقال إنه يمكن تحديد أعداد الأشخاص الذين بوسعهم الدخول إلى الشوارع والميادين المزدحمة بقرار مجلس حفظ الصحة العامة.

وأوضح أن العاملين في مجالات محددة مثل القطاعات الإنتاجية والتوريد والخدمات اللوجستية والصحة والزراعة، لن يشملهم حظر التجول.

ولفت إلى أنه سيحظر استخدام المواصلات العامة بالنسبة لمن هم فوق 65 ومن هم دون 20 عاما مع مراعاة الاستثناءات المحددة في التعاميم السابقة.

كما أعلن تعليق عمل منشآت مثل الحمامات والمسابح وصالات التدليك والساونا ومدن الملاهي.

ولفت إلى أنه ستتم مراقبة مدى الالتزام بالتدابير الوقائية في أماكن العمل التي يعمل فيها أكثر من 50 شخصا بشكل صارم.

وأكد الرئيس التركي أن بلوغ عدد الإصابات اليومية بكورونا في بلاده نحو 30 ألف إصابة يحتم على الجميع التحلي بمزيد من الانتباه والصبر، مشيرا إلى تزايد الأعباء على النظام الصحي لا سيما مع تصاعد الأمراض الموسمية كالإنفلونزا ونزلات البرد.

وأكد أردوغان أنه "لا يوجد حل آخر سوى التدابير الرامية للحد من حركة الناس إلى أدنى مستوى لخفض التأثير السلبي للجائحة".

وشدد على ضرورة تقيد كافة المواطنين بالتدابير من أجل التغلب على الجائحة، قائلا: "يجب على كافة أفراد الشعب التحرك بروح التأهب في الكفاح ضد وباء كورونا".

وقال أردوغان إنه سيتم البدء في تطعيم العاملين في القطاع الصحي باللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من الشهر المقبل.

وأشار إلى أن الحكومة تتابع عن كثب جهود تطوير لقاحات كورونا حول العالم وتتواصل مع الجهات المعنية مباشرة بالنسبة للقاحات التي باتت في طور الاستخدام على البشر.

​وأوضح انه تم إبرام صفقة لاستيراد 50 مليون جرعة في المرحلة الأولى، مجددا تأكيده على أن اللقاحات ستتاح للمواطنين بشكل مجاني.

كما أشار أردوغان إلى أن الحكومة تتابع عن كثب الأنشطة المتعلقة بتطوير اللقاح المحلي الذي بات في مرحلة الاختبار على المتطوعين.

وأعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل أكثر من 31 ألف إصابة و188 وفاة بفيروس كورونا المستجد الإثنين.

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