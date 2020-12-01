أردوغان يعلن تدابير احترازية جديدة لمكافحة كوفيد-19

كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن تطبيق حزمة تدابير احترازية جديدة لمكافحة فيروس كورونا المستجد اعتبارا من مساء الثلاثاء.

وأعلن أردوغان، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة الإثنين، فرض حظر تجول من الإثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة مساءً حتى الخامسة فجرًا بالتوقيت المحلي.

#عاجل |أردوغان يعلن فرض حظر تجول خلال أيام الأسبوع (الاثنين إلى الجمعة) من الساعة التاسعة مساءا حتى الخامسة فجرًا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 30, 2020

كما أعلن فرض حظر تجول في نهاية الأسبوع يبدأ في التاسعة من مساء الجمعة ويمتد إلى الخامسة من صباح الإثنين.

وأوضح أردوغان أن المتاجر والبقالة ومحلات اللحوم وخدمات التوصيل إلى المنازل مستثناة من قيود الحظر نهاية الأسبوع (يومي السبت والأحد)، وسيسمح لها بالعمل في ساعات محددة سيتم الاعلان عنها لاحقا.

#عاجل |أردوغان: المتاجر والبقالة ومحلات اللحوم وخدمات التوصيل إلى المنازل مستثناة من قيود الحظر نهاية الأسبوع (يومي السبت والأحد) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 30, 2020

كما سيتم إغلاق المطاعم أمام الزبائن على ان تقتصر خدماتها على تلبية الطلبيات الخارجية.

وأشار الرئيس التركي إلى أنه سيُطلب من زوار مراكز التسوق إظهار رمز وزارة الصحة الخاص بمكافحة كورونا.

#عاجل |أردوغان: سيُطلب من زوار مراكز التسوق رمز وزارة الصحة الخاص بمكافحة كورونا (HES kodu) — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 30, 2020

وشملت التدابير التي أعلنها أردوغان، تعليق أنشطة التعليم في حضانات الأطفال والمؤسسات المشابهة، وتحديد عدد المشاركين في صلاة الجنازة ومراسم عقد القران بثلاثين شخصا.

#عاجل |أردوغان: تعليق أنشطة التعليم في حضانات الأطفال والمؤسسات المشابهة في إطار تدابير الوقاية من كورونا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 30, 2020

وكذلك منع التجمعات في المنازل من قبيل الزيارات ومراسم التعازي والاحتفالات، بهدف الحد من تفشي الفيروس.

#عاجل |أردوغان: تحديد المشاركة في صلاة الجنازة ومراسم عقد القران بـ 30 شخصا كأقصى حد — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 30, 2020

وقال إنه يمكن تحديد أعداد الأشخاص الذين بوسعهم الدخول إلى الشوارع والميادين المزدحمة بقرار مجلس حفظ الصحة العامة.

#عاجل |أردوغان: يمكن تحديد أعداد الأشخاص الذين بوسعهم الدخول إلى الشوارع والميادين المزدحمة بقرار مجلس حفظ الصحة العامة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 30, 2020

وأوضح أن العاملين في مجالات محددة مثل القطاعات الإنتاجية والتوريد والخدمات اللوجستية والصحة والزراعة، لن يشملهم حظر التجول.

ولفت إلى أنه سيحظر استخدام المواصلات العامة بالنسبة لمن هم فوق 65 ومن هم دون 20 عاما مع مراعاة الاستثناءات المحددة في التعاميم السابقة.

كما أعلن تعليق عمل منشآت مثل الحمامات والمسابح وصالات التدليك والساونا ومدن الملاهي.

ولفت إلى أنه ستتم مراقبة مدى الالتزام بالتدابير الوقائية في أماكن العمل التي يعمل فيها أكثر من 50 شخصا بشكل صارم.

وأكد الرئيس التركي أن بلوغ عدد الإصابات اليومية بكورونا في بلاده نحو 30 ألف إصابة يحتم على الجميع التحلي بمزيد من الانتباه والصبر، مشيرا إلى تزايد الأعباء على النظام الصحي لا سيما مع تصاعد الأمراض الموسمية كالإنفلونزا ونزلات البرد.

وأكد أردوغان أنه "لا يوجد حل آخر سوى التدابير الرامية للحد من حركة الناس إلى أدنى مستوى لخفض التأثير السلبي للجائحة".

#عاجل |أردوغان: لا يوجد حل آخر سوى التدابير الرامية للحد من حركة الناس إلى أدنى مستوى لخفض التأثير السلبي للجائحة — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 30, 2020

وشدد على ضرورة تقيد كافة المواطنين بالتدابير من أجل التغلب على الجائحة، قائلا: "يجب على كافة أفراد الشعب التحرك بروح التأهب في الكفاح ضد وباء كورونا".

وقال أردوغان إنه سيتم البدء في تطعيم العاملين في القطاع الصحي باللقاح الخاص بفيروس كورونا المستجد اعتبارا من الشهر المقبل.

#عاجل |أردوغان: سنبدأ التطعيم بلقاح كورونا اعتبارا من الشهر المقبل انطلاقا من العاملين في القطاع الصحي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) November 30, 2020

وأشار إلى أن الحكومة تتابع عن كثب جهود تطوير لقاحات كورونا حول العالم وتتواصل مع الجهات المعنية مباشرة بالنسبة للقاحات التي باتت في طور الاستخدام على البشر.

​وأوضح انه تم إبرام صفقة لاستيراد 50 مليون جرعة في المرحلة الأولى، مجددا تأكيده على أن اللقاحات ستتاح للمواطنين بشكل مجاني.

كما أشار أردوغان إلى أن الحكومة تتابع عن كثب الأنشطة المتعلقة بتطوير اللقاح المحلي الذي بات في مرحلة الاختبار على المتطوعين.

وأعلنت وزارة الصحة التركية تسجيل أكثر من 31 ألف إصابة و188 وفاة بفيروس كورونا المستجد الإثنين.