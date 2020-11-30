هكذا تفاعل المصريون مع قرار حل مجلس إدارة نادي الزمالك

تفاعلت منصات التواصل في مصر مع قرار وزارة الشباب والرياضة المصرية حل مجلس إدارة نادي الزمالك وإحالة أعضاء مجلس الإدارة للتحقيق، ورأى ناشطون أن رئيس النادي بات جزءًا من الماضي، بينما تضامن معه آخرون.

وجاء قرار حل مجلس إدارة الزمالك بعد خسارة الفريق بطولة "دوري أبطال أفريقيا" أمام غريمه التقليدي "الأهلي"، بهدفين لهدف، الجمعة الماضية.

4 ضربات متلاحقة لرئيس نادي #الزمالك المستبعد آخرها اتهامات بمخالفات مالية.. هل احترقت ورقة #مرتضى_منصور؟ pic.twitter.com/rfdTzEePg3 — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 29, 2020

وأصدرت وزارة الشباب والرياضة قرارًا تضمّن إحالة المخالفات المالية الواردة في تقرير الوزارة إلى النيابة العامة، فضلًا عن وقف واستبعاد مجلس إدارة النادي، والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة، أو انتهاء المدة القانونية المقررة لمجلس الإدارة، أيهما أقرب.

وكلّفت الوزارة مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الجيزة (المتاخمة للعاصمة) بالإشراف على النادي وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤونه واختيار المدير التنفيذي وضمه لعضوية اللجنة.

وفي السياق، أسندت رئاسة النادي إلى المستشار أحمد بكري محمد حميدة (رئيس محكمة استئناف القاهرة)، ويعاونه ثلاثة مستشارين، منهم هشام إبراهيم محمد (رئيس محكمة استئناف القاهرة) ومحمد سيد عطية (المحامي العام الأول).

كما تضم اللجنة المؤقتة لاعبين سابقين من النادي، هما أيمن يونس وإسماعيل يوسف.

الرحيل من اداره نادي الزمالك لايعني التخلي عن الكيان الذي صنع اسم كل من ارتبط به حان الوقت لانضمامي لصفوف المشجعين.بذلت كل ما أملك من جهد لإسعاد جمهور الزمالك ونجحنا كإدارة في بناء فريق كبير و علي جمهور الزمالك العظيم مساندة الفريق كما عودتنا.شكرا مرتضي ، امير ، اعضاء المجلس 🙏🙏 — Ismail Youssef (@IsmailYoussef) November 29, 2020

وعقب حل مجلس الإدارة، تصدر وسم (مرتضى منصور) مواقع التواصل، وغرّد أحمد مرتضى موجهًا الشكر لجمهور النادي وأعضاء الجمعية العمومية، والمجالس السابقة للنادي.

بعد قرار "الشباب والرياضة" استبعاد مجلس إدارة " #الزمالك " وإحالة مخالفات مالية بالنادي للنيابة.. وسم #مرتضى_منصور يتصدر الأعلى تداولًا بتويتر pic.twitter.com/6ZG5sQbnnR — الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) November 29, 2020

شكراً للجميع شكراً جمهور الزمالك العظيم واعضاء الجمعيه العموميه المحترمين شكراً لزملائي في المجلس الحالي والمجالس السابقه شكراً لكل اعضاء المنظومة الرياضيه وشكراً لكل من حاربني احترم الجميع واقدرهم الحمد لله يعلم الله كل شئ….#الزمالك في القلب دائماً شكراً — Ahmed Mortada (@AhmedMortada) November 29, 2020

وفي الوقت نفسه، استغرب ناشطون من إسناد مجلس إدارة مؤسسة رياضية إلى قضاة، في حين يُستبعد أهل الرياضة من الإدارة.

فيه سؤالين ي لو حد "أهان" اللجنه المعينه لإداره نادي الزمالك هل ده يعتبر جريمه اهانه قضاء ؟!! .ما هو الداعي لتعيين قضاه لإداره مؤسسه رياضيه ولو بشكل مؤقت؟ اتصور ان تلك هي السابقه الاولي . لو هناك نص قانوني او سابقه من قبل ارجوا اي شخص متخصص يعرضها …وشكرا — Negad El Borai (@negadelborai) November 29, 2020

– سقوطه في إنتخابات مجلس الشعب

– سقوط إبنه في الانتخابات

– عزله من رئاسة الزمالك وعزل المجلس بالكامل

– مخالفات إدارية ومالية

– تجميده لمدة 4 سنوات

ولسه علشان خاطر كل أم اتهانت من غير ذنب , علشان كل واحد اتشتم وكل واحد اتنمر واتريق عليه , يمهل ولا يهمل.ولسه !#مرتضي_منصور pic.twitter.com/QK6oDldmKw — Anas Barakat (@Kot2a25) November 29, 2020

وتضامن آخرون مع مرتضى منصور، موجهين له الشكر على رئاسته للنادي في مرحلة "عصيبة"، وفق تعبيرهم.

الحقيقة أنت عملت شغل كتير تشكر عليه، أصبت وأخطأت لكن في المجمل كونت فريق من أفضل إن لم يكن أفضل فرق القارة، شكراً على كل حاجة عملتها، ولو قُدر لك يوم ترجع أكيد هتكون استفدت من أخطائك وزودت خبراتك.

شكراً.. #مرتضي_منصور pic.twitter.com/uNOILw3s6J — H0SsaM (@70ssaM_7asan) November 30, 2020

جابو احلي صفقات ووقفو فريق الزمالك علي رجله بعد سقوطة في ٢٠٠٤ ودخول الحرامي ممدوح عباس وشلته

الاتنين دول رجعو النادي للمنافسه علي البطولات وحصد البطولات من ٢٠١٥ اصبح للزمالك شأن اخر فالكرة بجوار الالعاب الرياضة الاخري

لا عليهم سيديهات ولا حد كاسر عنيهم علشان #مرتضى_منصور pic.twitter.com/6X3G87pHWD — JOURNALiST / mohamed salah Elsayed (@mohamed45323821) November 30, 2020

سيبو الاهلى ينافس لوحده متوجعوش دماغ المسؤلين بنادى الزمالك ولا جمهوره المهم القطيع يرضي علشان الاستقرار وطرممخو على فساد مجلس روليكس مش هيحصل حاجه البلد بلدهم والدفاتر دفاترهم #الفساد_اقوي_من_الدوله pic.twitter.com/lZNC85e9F0 — Maha elkhateeb (@maha_elkhateeb) November 29, 2020

رئيس الزمالك اول مكالمه ليه مع احمد موسي تاني مكالمه ليه مع عبدالناصر زيدان #الفساد_اقوى_من_الدوله pic.twitter.com/n99664cZwn — amr (mora) (@amr97m) November 29, 2020

استلم الزمالك وهو

( ميت ) دماغياً

وتجاوز كل

(عقبه) اعترضت طريقه

وتغلب على كل الظروف

( القاهرة )

وصنع فريق بطل

وانشأ كيان عظيم

بعد عودة الزمالك

جمعوا الـ( حطب )

واشعلوا النيران في

الزمالك واسقطوه

مع سبق الاصرار والتعمد

لازلت (مُصر) انها

مؤامرة مكتملة الاركان#مرتضى_منصور pic.twitter.com/tx9knZ6X5S — Mohamed Sayed (@Mohamed94084748) November 30, 2020

وكان مرتضى قد تحدث لوسائل إعلام مصرية عن حملة تُمارس لتشويه سمعته وإنجازاته ومحاولة إفشال الزمالك، وصفها بـ"حرب شاملة" ضده.