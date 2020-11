نجاة متسابق بمعجزة بعد انقسام سيارته لنصفين في سباق البحرين (فيديو)

نجا السائق الفرنسي رومان غروجان "بمعجزة" من حادث مروع أدى إلى انقسام سيارته إلى نصفين واندلاع النيران فيها خلال اللفة الأولى لسباق البحرين ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

ونجح السائق، البالغ عمره 34 عاما، في تحرير نفسه من حزام الأمان والخروج من حطام السيارة بعد اختراقها الحواجز، وتم نقله إلى مستشفى عسكري بالقرب من الحلبة للخضوع للمزيد من الفحوصات.

We are so thankful that Romain Grosjean was able to walk away from this. We did not need a reminder of the bravery and brilliance of our drivers, marshals, and medical teams, nor of the advances in safety in our sport, but we truly got one today#BahrainGP 🇧🇭 #F1 pic.twitter.com/z8OeTU5Nem

— Formula 1 (@F1) November 29, 2020