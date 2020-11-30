مودرنا تستعد لطرح لقاح كورونا في أوربا وأمريكا

أعلنت شركة مودرنا المتخصصة في الصناعات الدوائية أنها تستعد لتقديم طلب رسمي لطرح لقاحها الجديد لمكافحة فيروس كوفيد 19 وتسويقه في الولايات المتحدة الأمريكية ودول الاتحاد الأوربي، وذلك بعدما أثبتت التجارب السريرية أن اللقاح فعال بنسبة 94.1%.

وكشفت الدراسات التي خضع لها اللقاح خلال المراحل المخبرية عن دورعلاجي حاسم في تخفيف تأثيرات الفيروس على الجسم البشري بنسبة فاعلية بنسبة 100% .

وهذه التجارب الواعدة ساهمت في أن تحظى الشركة الأمريكية المتخصصة في صناعة الأدوية بالفوز بالمرتبة الثانية في تسويق منتوجها في الولايات المتحدة الأمريكية بعد شركة فايزر التي تقدمت رسميا بطلب تسويق منتوجها الأسبوع الماضي.

وتتوقع شركة مودرنا أن تقوم بشحن وتسويق 20 مليون جرحة لمحاربة كوفيد 19 على تكون هذه الجرعات متوفرة في الاسوق الأمريكية خلال هذه السنة.