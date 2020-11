فرنسا.. بدء محاكمة 4 عناصر شرطة بتهمة الاعتداء العنصري على موسيقي أسود (فيديو)

مثل الأحد أربعة عناصر من الشرطة الفرنسية اعتُقلوا بعدما ظهروا في تسجيل مصوّر وهم يضربون منتِجا موسيقيا أسود في باريس أمام قاض، في قضية أثارت صدمة كبرى في البلاد.

ونقلت وكالة فرانس برس عن مصدر قضائي القول إنه تم توقيف اثنين من رجال الأمن الأربعة، بينما تم وضع الاثنين الآخرين تحت الإشراف القضائي لاعتدائهم على الموسيقي ميشال زيكلير.

ويواجه ثلاثة منهم اتهامات بالعنف لدوافع عنصرية والتعدي على ممتلكات الغير وتزوير وثائق، وهو ما كان أوصى به المدعي العام لباريس ريمي هيتس أمس.

وأفادت فرانس برس بأنه يشتبه في قيام رجل الأمن الرابع بإلقاء عبوة غاز مسيل للدموع في ستوديو الموسيقى، ويواجه هذا الشرطي اتهامات أبرزها "العنف المتعمد".

وتسبب المقطع الذي التقطته كاميرات الأمن وأظهر العديد من ضباط الشرطة وهم يهاجمون المنتج في الاستوديو الخاص به في غضب عام بعد أن نشرته مجلة لوبسايدر الخميس الماضي.

كما تسبب أيضا في تعبئة حاشدة ضد مشروع قانون "الأمن الشامل" مما شدد الضغوط على الحكومة.

والسبت شهدت فرنسا أعمال عنف على خلفية تظاهرات شارك فيها أكثر من مئة ألف شخص بحسب الشرطة، فيما قدّر المنظمون أعداد المشاركين بـ500 ألف شخص.

NEW – Outside wall of the Bank of France set on fire in #Paris.pic.twitter.com/jCMufF2l83

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 28, 2020