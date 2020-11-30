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"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)
30/11/2020

تصدر الفنان المصري محمد رمضان مواقع التواصل مجددا بعد انتشار مقطع فيديو له للحظة تعثره وسقوطه أرضا، مساء الأحد، أثناء توجهه لاستلام جائزة تكريم في مهرجان "الضيافة" بمدينة دبي.

وعقب انتشار المقطع من زوايا مختلفة أعاد رمضان نفسه نشره على صفحته بموقع انستغرام بعد تركيب أغنية شهيرة له على الفيديو.

كما أعاد نشر المقطع أيضا اليوتيوبر الشهير عبد الله الشريف وكتب ساخرا "ثقة في الله طيران"، في اقتباس لشعار "ثقة في الله نجاح" الذي يردده محمد رمضان باستمرار.

بينما علق محمد رمضان على حسابه في إنستغرام "ثقة في الله، ما يقع إلا الشاطر".

وكتب الناشط وائل غنيم عبر تويتر "وقعة الفنان محمد رمضان وقعة ممكن أي حد يتعرضلها لكن المهم إن كل واحد بيقع محتاج يعتبر ويتعظ ويعرف حجمه ويراجع نفسه عشان يعرف يقوم. كفاية يا محمد ترويج للغرور والمنظرة الكدابة وسط الناس".

لكن البعض رأى أن المشهد ربما يكون مفتعلا، وقالت إحدى المغردات "يقال ان سقوط نجوم الفن على المنصات وفي المهرجانات قد يكون مفتعلا او متعمدا لحاجة في نفس الفنان وحاشيته. محمد رمضان ربما اعتقد أو فضل أن تمحو سقطة منصة التتويج سقطة التطبيع من أدمغة جمهوره الذي لم يدعمه كما قال".

بينما أكد البعض أن ذلك السقوط إشارة إلى أن رمضان يعاني من الارتباك واهتزاز الثقة في النفس بعد ردود الأفعال الحادة التي واجهها خلال الأيام الماضية.

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أوقفت الفنان محمد رمضان عن العمل إثر أزمة فجرتها عدة صور له مع مشاهير إسرائيليين في دبي، تبعتها اتهامات واسعة له على مواقع التواصل بالتطبيع مع إسرائيل واستخدامه للترويج له.

ويتواجد الفنان المصري حاليا بإمارة دبى منذ ما يقرب من 10 أيام، حيث سافر إلى هناك لقضاء فترة استجمام، فضلا عن ارتباطه بالتكريم في مهرجان الضيافة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

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