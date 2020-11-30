"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

تصدر الفنان المصري محمد رمضان مواقع التواصل مجددا بعد انتشار مقطع فيديو له للحظة تعثره وسقوطه أرضا، مساء الأحد، أثناء توجهه لاستلام جائزة تكريم في مهرجان "الضيافة" بمدينة دبي.

وعقب انتشار المقطع من زوايا مختلفة أعاد رمضان نفسه نشره على صفحته بموقع انستغرام بعد تركيب أغنية شهيرة له على الفيديو.

كما أعاد نشر المقطع أيضا اليوتيوبر الشهير عبد الله الشريف وكتب ساخرا "ثقة في الله طيران"، في اقتباس لشعار "ثقة في الله نجاح" الذي يردده محمد رمضان باستمرار.

بينما علق محمد رمضان على حسابه في إنستغرام "ثقة في الله، ما يقع إلا الشاطر".

ثقة في الله طيران pic.twitter.com/N3YMYInTWw — عبدالله الشريف (@AbdullahElshrif) November 29, 2020

وكتب الناشط وائل غنيم عبر تويتر "وقعة الفنان محمد رمضان وقعة ممكن أي حد يتعرضلها لكن المهم إن كل واحد بيقع محتاج يعتبر ويتعظ ويعرف حجمه ويراجع نفسه عشان يعرف يقوم. كفاية يا محمد ترويج للغرور والمنظرة الكدابة وسط الناس".

وقعة الفنان محمد رمضان وقعة ممكن أي حد يتعرضلها لكن المهم إن كل واحد بيقع محتاج يعتبر ويتعظ ويعرف حجمه ويراجع نفسه عشان يعرف يقوم. كفاية يا محمد ترويج للغرور والمنظرة الكدابة وسط الناس .. يا رب تعيد التفكير في طريقة تعاملك مع نفسك وربنا يهدينا جميعا عشان نمشي في طريق الخير ❤️ — Wael Ghonim 🦅 (@Ghonim) November 29, 2020

لكن البعض رأى أن المشهد ربما يكون مفتعلا، وقالت إحدى المغردات "يقال ان سقوط نجوم الفن على المنصات وفي المهرجانات قد يكون مفتعلا او متعمدا لحاجة في نفس الفنان وحاشيته. محمد رمضان ربما اعتقد أو فضل أن تمحو سقطة منصة التتويج سقطة التطبيع من أدمغة جمهوره الذي لم يدعمه كما قال".

يقال ان سقوط نجوم الفن على المنصات و بالمهرجانات قد يكون مفتعلا او متعمدا لحاجة في نفس الفنان و حاشيته .#محمد_رمضان ربما اعتقد او فضل ان تمحو سقطة منصة التتويج ،#سقطة_التطبيع من أدمغة جمهوره الذي لم يدعمه كما قال . https://t.co/fcwA0FPqwv — Sabah Ibrahim💞 (@Sabah3A) November 30, 2020

بينما أكد البعض أن ذلك السقوط إشارة إلى أن رمضان يعاني من الارتباك واهتزاز الثقة في النفس بعد ردود الأفعال الحادة التي واجهها خلال الأيام الماضية.

دى وقعه واحد مُرتبك فاقد الثقه فى نفسه pic.twitter.com/nOkk0LNAYz — 💲 الهرم💲 (@_elharam2) November 29, 2020

وكانت نقابة المهن التمثيلية قد أوقفت الفنان محمد رمضان عن العمل إثر أزمة فجرتها عدة صور له مع مشاهير إسرائيليين في دبي، تبعتها اتهامات واسعة له على مواقع التواصل بالتطبيع مع إسرائيل واستخدامه للترويج له.

سقوط النمبر ون.. حرفياpic.twitter.com/VunfTeeVHG — حسام الحملاوي (@3arabawy) November 29, 2020

ويتواجد الفنان المصري حاليا بإمارة دبى منذ ما يقرب من 10 أيام، حيث سافر إلى هناك لقضاء فترة استجمام، فضلا عن ارتباطه بالتكريم في مهرجان الضيافة.

حرام #محمد_رمضان المهم جت سليمة… 😂

شكلها مش ظابطة معو بالمرة هل سنة على كل النواحي… مع هيدا كلو مبروك الجائزة بمهرجان #diafa pic.twitter.com/uMWXuxRcqV — adel samia (@adelsamia) November 29, 2020

أجمد فيديو اتعمل ل وقعه محمد رمضان 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/JYhCqzFHKa — Hassan Sayed (@dido2120) November 29, 2020