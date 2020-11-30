فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

قام الفنان الفلسطيني يزيد أبو جراد صاحب النحت الشهير لاسم محمد رمضان على رمال قطاع غزة بحذف صورة النحت من جميع صفحاته على مواقع التواصل معتذرا لجمهوره عنها.

وكان الممثل المصري محمد رمضان قد أعاد مشاركة مقطع فيديو للنحت قبل أيام بعدما طالته حملة استنكار شعبية واسعة عقب نشر صور له مع فنانين إسرائيليين في إمارة دبي.

جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الأتفاق على اول حفلاتي في #فلسطين وشرف كبير لإسمي كتابته على احد شواطىء #غزة

❤️🇵🇸🔥🔥🔥 #ثقة_في_الله_نجاح pic.twitter.com/qP7UWcZ0Uc — Mohamed Ramadan (@Mohamed_Ramadan) November 28, 2020

وحول ما جرى تحدث يزيد أبو جراد للجزيرة مباشر قائلا عن رمضان "شخصية مثل هذه لا تستحق أن يعرض اسمها على رمال قطاع غزة، وأنا قمت بحذف النحت بسبب عدم احترامه للشعب المصري قبل الشعب الفلسطيني، ولم يقدم أي اعتذار".

وأضاف "محمد رمضان بكل وقاحة يقول إنه سيقدم حفلات رقص وأغاني في الاراضي المقدسة أرض الإسراء والمعراج، وهذا مستحيل أن يحدث ولا يشرفنا ذلك".

وتابع "لدي علاقات طيبة مع أشهر الفنانين المصريين، واستقبلوا بكل حب وتقدير نحت أسمائهم على رمال غزة، ويفتخرون بذلك، وقد قمت بنحت العشرات من أسماء المشاهير، ونحن نقوم بذلك لإبراز الوجه الجميل لغزة المحاصرة والفن الفلسطيني لتصل رسالتها للعالم، ولفت أنظاره لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني".

غير أن أبو جراد أعاد نشر صورة للنحت على صفحته في فيسبوك منذ قليل معلقا "محمد رمضان سودت وجهي، يا جماعة بالنسبة لرسمة محمد رمضان أنا رسمتها وباعتذر جداً لنفسي قبل أي إنسان إني رسمت لهيك شخص، لكن بالحقيقة رسمت هاي الرسمة بشهر ٧، وهي موجودة بحسابه كل القصة جدد نشرها لكسب محبة الشعب الفلسطيني وحذف اسمي عنها".

وكان محمد رمضان قد نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر نحت اسمه على رمال شاطئ غزة وبجواره العلمان المصري والفلسطيني.

وعلق رمضان على المقطع قائلا "جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق على اول حفلاتي في فلسطين وشرف كبير لإسمي كتابته على أحد شواطئ غزة".

وأثار المقطع تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكك البعض في صحة المقطع، متهمين رمضان بالكذب والتزييف بنشره لمقطع قديم.

مهما تقدم من قربان أو تنازل لن يرضى عنك الشعب المصري دمرت الشباب . بالإضافة للمصيبة الكبيرة تصويرك مع الصهيانه أعداء الشعب المصري الى يوم القيامة . يستقبلك الشعب الفلسطيني موضوع يخصهم وهذا لن يغيير موقف الشعب المصري منك ومن الصهاينة . تحيا مصر 🇪🇬 وعاشت القدس عاصمة فلسطين 🇵🇸 — Youssef Eid (@_Youssef_Eid) November 28, 2020

واستبعد آخرون إمكانية دخوله لقطاع غزة إلا في حال تطبيعه مع إسرائيل، وهو ما سيثبت التهمة عليه فعلا، على حد وصفهم.

فيما اعتبروه آخرون محاولة لتبييض الوجه بعد التقاطه صورة تذكارية مع مطرب إسرائيلي في دبي، الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين.

وكانت نقابة المهن التمثيلية المصرية أوقفت الفنان محمد رمضان عن العمل إثر أزمة صوره مع إسرائيليين في دبي، تبعتها اتهامات واسعة له على مواقع التواصل بالتطبيع مع إسرائيل واستخدامه للترويج له.

محمد رمضان يحاول اعطاء انطباع كاذب ان الامور على ما يرام. هذا المشهد صحيح في غزة، لكنه من شهر يونيو الماضي، اي قبل خمسة شهور من الصورة سيئة الصيت. العب غيرها يا حج. pic.twitter.com/N4Gt6sZeFe — J. Shawa جاسم الشوا (@shawajason) November 28, 2020