البث الحي
الأخبار|فلسطين

فنان فلسطيني يحذف صورة لنحت اسم محمد رمضان على شاطئ غزة ويعتذر (فيديو)

تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)
تعود صورة نحت اسم محمد رمضان على رمال غزة لشهر يوليو الماضي (موافع التواصل)
30/11/2020

قام الفنان الفلسطيني يزيد أبو جراد صاحب النحت الشهير لاسم محمد رمضان على رمال قطاع غزة بحذف صورة النحت من جميع صفحاته على مواقع التواصل معتذرا لجمهوره عنها.

وكان الممثل المصري محمد رمضان قد أعاد مشاركة مقطع فيديو للنحت قبل أيام بعدما طالته حملة استنكار شعبية واسعة عقب نشر صور له مع فنانين إسرائيليين في إمارة دبي.

وحول ما جرى تحدث يزيد أبو جراد للجزيرة مباشر قائلا عن رمضان "شخصية مثل هذه لا تستحق أن يعرض اسمها على رمال قطاع غزة، وأنا قمت بحذف النحت بسبب عدم احترامه للشعب المصري قبل الشعب الفلسطيني، ولم يقدم أي اعتذار".

وأضاف "محمد رمضان بكل وقاحة يقول إنه سيقدم حفلات رقص وأغاني في الاراضي المقدسة أرض الإسراء والمعراج، وهذا مستحيل أن يحدث ولا يشرفنا ذلك".

وتابع "لدي علاقات طيبة مع أشهر الفنانين المصريين، واستقبلوا بكل حب وتقدير نحت أسمائهم على رمال غزة، ويفتخرون بذلك، وقد قمت بنحت العشرات من أسماء المشاهير، ونحن نقوم بذلك لإبراز الوجه الجميل لغزة المحاصرة والفن الفلسطيني لتصل رسالتها للعالم، ولفت أنظاره لقطاع غزة وللشعب الفلسطيني".

غير أن أبو جراد أعاد نشر صورة للنحت على صفحته في فيسبوك منذ قليل معلقا "محمد رمضان سودت وجهي، يا جماعة بالنسبة لرسمة محمد رمضان أنا رسمتها وباعتذر جداً لنفسي قبل أي إنسان إني رسمت لهيك شخص، لكن بالحقيقة رسمت هاي الرسمة بشهر ٧، وهي موجودة بحسابه كل القصة جدد نشرها لكسب محبة الشعب الفلسطيني وحذف اسمي عنها".

 

 

وكان محمد رمضان قد نشر عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر نحت اسمه على رمال شاطئ غزة وبجواره العلمان المصري والفلسطيني.

وعلق رمضان على المقطع قائلا "جمهوري الفلسطيني الحبيب جاري الاتفاق على اول حفلاتي في فلسطين وشرف كبير لإسمي كتابته على أحد شواطئ غزة".

وأثار المقطع تفاعلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث شكك البعض في صحة المقطع، متهمين رمضان بالكذب والتزييف بنشره لمقطع قديم.

واستبعد آخرون إمكانية دخوله لقطاع غزة إلا في حال تطبيعه مع إسرائيل، وهو ما سيثبت التهمة عليه فعلا، على حد وصفهم.

فيما اعتبروه آخرون محاولة لتبييض الوجه بعد التقاطه صورة تذكارية مع مطرب إسرائيلي في دبي، الأمر الذي أثار حفيظة الكثيرين.

وكانت نقابة المهن التمثيلية المصرية أوقفت الفنان محمد رمضان عن العمل إثر أزمة صوره مع إسرائيليين في دبي، تبعتها اتهامات واسعة له على مواقع التواصل بالتطبيع مع إسرائيل واستخدامه للترويج له.

المصدر : الجزيرة مباشر

حول هذه القصة

"محمد رمضان صهيوني" يتصدر مواقع التواصل في مصر

احتل الفنان المصري محمد رمضان الذي دائما ما يطلق على نفسه “نمبر وان”(الأول) صدارة مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ولكن هذه المرة بوسم “محمد رمضان صهيوني” بعد صورة له مع مغن إسرائيلي في الإمارات.

22/11/2020
المزيد من الأخبار

البرلمان يطالب بالثأر.. إيران تشيع جثمان عالمها النووي

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

مودرنا تستعد لطرح لقاح كورونا في أوربا وأمريكا

شركة موديرنا تعلن عن طلب تسويق لقاحها الجديد في امريكا وأوربا (أرشيفية- رويترز)

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يستعد لزيارة رسمية لمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
الأكثر قراءة

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)