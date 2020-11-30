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صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يستعد لزيارة رسمية لمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
30/11/2020

قالت صحيفة إسرائيلية، الإثنين، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يستعد لإجراء زيارة رسمية إلى مصر، في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وأضافت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية "يجري مسؤولون من كلا البلدين حاليًا، محادثات قبل زيارة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرسمية للقاهرة، في الأسابيع المقبلة".

وأشارت الصحيفة إلى أن المحادثات ستتركز على القضايا الاقتصادية.

وكانت إسرائيل ومصر قد أبرمتا اتفاق سلام في عام 1979.

وقالت معاريف "من المقرر عقد اجتماع ثنائي بين الوفدين الاقتصاديين لإسرائيل ومصر، حيث سيتم بحث المشاريع الاقتصادية المشتركة وتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين".

ولم تعلق السلطات المصرية أو الإسرائيلية رسميا على هذا التقرير.

وبحسب الصحيفة فإن نتنياهو والسيسي التقيا في مصر سرا، في مايو/أيار 2018.

وقالت "هذه المرة، بحسب مصادر سياسية، يعتزم نتنياهو الوصول إلى القاهرة بشكل علني، والتعامل بشكل أساسي مع القضايا الاقتصادية".

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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