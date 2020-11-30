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شاهد: ثوران بركان على ارتفاع 4 آلاف متر في إندونيسيا ورفع حالة التأهب

30/11/2020

قال مسؤولون في إندونيسيا، الإثنين، إن البلاد رفعت حالة التأهب لبركان في "جزيرة ليمباتا" إلى ثاني أعلى مستوى بعد سلسلة انفجارات بركانية، ما أدى إلى إجلاء نحو ثلاثة آلاف شخص.

وثار بركان "ليواتولو" للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، أمس الأحد، ما أدى إلى إطلاق الرماد لارتفاع 4 آلاف متر في السماء، وفق هيئة المسح المعنية بالبراكين في إندونيسيا.

وقال راديتيا جاتي، المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث، إن حالة التأهب ارتفعت درجة واحدة إلى اللون البرتقالي بعد الانفجارات.

وأفاد أن ما يصل إلى 2782 من السكان الذين يعيشون بالقرب من البركان يقيمون حاليًّا وبصورة مؤقتة في مبانٍ حكومية، وتابع "حتى الآن لم ترد تقارير عن سقوط ضحايا".

ومن ناحيته، قال المتحدث باسم شركة طيران "ليون إير"، دانانغ ماندالا بريانتورو، إن الانفجارات أدت إلى إغلاق مطار وونوبيتو بالجزيرة.

وقال دانانغ إن شركة وينجز إير، التابعة لشركة ليون إير، ألغت رحلتها افتتاحية من كوبانج إلى المطار كانت مقررة غدًا الثلاثاء.

وأطلق البركان (البالغ ارتفاعه 1423 مترًا) رمادًا على ارتفاع 500 متر في الهواء، الجمعة الماضية، في أول ثوران له منذ العام 2012.

وتقع إندونيسيا ضمن ما يسمى بحلقة النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة معروفة بالاضطرابات الزلزالية، وتضم نحو 128 بركانًا نشطًا.

المصدر : الألمانية + الجزيرة مباشر

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