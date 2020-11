رئيس الوزراء الأسترالي يطالب الصين بالاعتذار عن تغريدة "مشينة ومقززة"

طالب رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون الصين بالاعتذار عن نشر تغريدة مصحوبة بصورة تظهر جنديا أستراليا يقوم بذبح أحد المدنيين الأفغان.

واعتبر موريسون التغريدة المنشورة على حساب حكومي رسمي وتفاعل معها الآلاف خلال ساعات "إهانة مشينة ومقززة" للقوات المسلحة الأسترالية.

وأضاف "إنه لأمر مشين، ولا يمكن تبريره بأي شكل من الأشكال. على الحكومة الصينية أن تخجل من هذه التغريدة"، معتبراً أن ذلك "لا يزيد من قيمتها في أعين العالم أجمع".

وأضاف موريسون إن حكومته نقلت احتجاجا رسميا إلى السفير الصيني في أستراليا كما طلبت من إدارة موقع تويتر حذف التغريدة تلافيا لمزيد من التصعيد.

وتابع "أستراليا تسعى للحصول على اعتذار من وزارة الخارجية، ومن الحكومة الصينية على هذه التغريدة الصارخة".

وكان الناطق الرسمي باسم الخارجية الصينية زهاو ليجان قد نشر تغريدة الإثنين الماضي قال فيها إنه أصيب بصدمة كبيرة جراء التقارير التي تتحدث عن قتل المدنيين والسجناء الأفغان من قبل جنود أستراليين، مطالبا بالتحقيق ومحاسبة الجناة.

وأظهرت الصورة المعدلة رقميا، جنديا يذبح طفلا أفغانيا ورأسه ملفوف بعلم استراليا.

وكتب المتحدث أسفلها "أشعر بالصدمة إزاء عمليات قتل المدنيين والسجناء الأفغان على يد الجنود الاستراليين".

وأضاف "ندين بشدة مثل هذه الأعمال، ونطالب بالمحاسبة".

Shocked by murder of Afghan civilians & prisoners by Australian soldiers. We strongly condemn such acts, &call for holding them accountable. pic.twitter.com/GYOaucoL5D

— Lijian Zhao 赵立坚 (@zlj517) November 30, 2020