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تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد
30/11/2020

قال تقرير إخباري إن إيران تواصلت مباشرة مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد نهاية الأسبوع الماضي، مهددة باستهداف الإمارات في حال شن أي هجوم أمريكي عليها.

ونقل موقع ميدل إيست آي عن مصدر إماراتي رفيع لم يسمه قوله إن " محمد بن زايد تلقى تهديدا مباشرا من إيران. ولم يرسل عبر وسطاء".

ونقل التقرير عن المصدر قوله إن إيران قالت لولي عهد أبوظبي إنها " تحمله شخصيا مسؤولية اغتيال فخري زاده".

وأضاف المصدر أن التواصل الإيراني الشخصي مع بن زايد جاء قبل ساعات من بيان إماراتي مساء أمس الأحد أدان اغتيال فخري زاده، إذ حذرت وزارة الخارجية الإماراتية من أنه عملية اغتيال فخري زاده "من شأنها أن تقود إلى حالة من تأجيج الصراع في المنطقة".

وذكر الموقع أن إيران وضعت نفسها في حالة تأهب قصوى عقب اغتيال عالم الطاقة النووي محسن فخري زاده الجمعة في العاصمة إيران، في عملية اتهمت فيها السلطات الإيرانية إسرائيل بالوقوف ورائها.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من ذلك يخشى مسؤولون إيرانيون من أن تشن الولايات المتحدة هجوما، معتقدين أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب يمكن أن يشن هجمة قبل انتهاء فترته الرئاسية في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

والجمعة، أعلنت طهران اغتيال العالم فخري زاده، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي الإيراني" عن عمر 63 عاما، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب العاصمة.

ورفعت إسرائيل، صباح السبت، حالة التأهب في سفاراتها حول العالم، على خلفية اتهامها بالوقوف وراء اغتيال العالم النووي الإيراني.

وقالت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة إن "بعثات وجاليات إسرائيلية مختلفة اتخذت احتياطات مماثلة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده سترد في الوقت المناسب على اغتيال العالِم النووي فخري زاده، واصفا العملية بأنها "فخ إسرائيلي".

وأضاف روحاني أن "إسرائيل تقف وراء الاغتيال" وأن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يهدف إلى إثارة الفوضى قبل مغادرة منصبه".

المصدر : الجزيرة مباشر + ميدل إيست آي

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من برنامج: المسائية

تداعيات اغتيال العالم النووي الإيراني فخري زاده

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، في كلمة نقلها التلفزيون الرسمي اليوم السبت، إسرائيل باغتيال العالم الإيراني البارز محسن فخري زاده، في حين دعا المرشد الأعلى للجمهورية إلى معاقبة حتمية للمسؤولين.

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