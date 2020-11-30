تقرير: إيران هددت بن زايد شخصيا باستهداف الإمارات بعد اغتيال عالمها النووي

قال تقرير إخباري إن إيران تواصلت مباشرة مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد نهاية الأسبوع الماضي، مهددة باستهداف الإمارات في حال شن أي هجوم أمريكي عليها.

ونقل موقع ميدل إيست آي عن مصدر إماراتي رفيع لم يسمه قوله إن " محمد بن زايد تلقى تهديدا مباشرا من إيران. ولم يرسل عبر وسطاء".

ونقل التقرير عن المصدر قوله إن إيران قالت لولي عهد أبوظبي إنها " تحمله شخصيا مسؤولية اغتيال فخري زاده".

وأضاف المصدر أن التواصل الإيراني الشخصي مع بن زايد جاء قبل ساعات من بيان إماراتي مساء أمس الأحد أدان اغتيال فخري زاده، إذ حذرت وزارة الخارجية الإماراتية من أنه عملية اغتيال فخري زاده "من شأنها أن تقود إلى حالة من تأجيج الصراع في المنطقة".

دولة #الإمارات تدين جريمة اغتيال محسن فخري زاده. https://t.co/eaflSl0DZM — وزارة الخارجية والتعاون الدولي (@MoFAICUAE) November 29, 2020

وذكر الموقع أن إيران وضعت نفسها في حالة تأهب قصوى عقب اغتيال عالم الطاقة النووي محسن فخري زاده الجمعة في العاصمة إيران، في عملية اتهمت فيها السلطات الإيرانية إسرائيل بالوقوف ورائها.

وأضاف التقرير أنه على الرغم من ذلك يخشى مسؤولون إيرانيون من أن تشن الولايات المتحدة هجوما، معتقدين أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب يمكن أن يشن هجمة قبل انتهاء فترته الرئاسية في 20 يناير/كانون الثاني المقبل.

والجمعة، أعلنت طهران اغتيال العالم فخري زاده، المعروف بـ"عراب الاتفاق النووي الإيراني" عن عمر 63 عاما، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب العاصمة.

ورفعت إسرائيل، صباح السبت، حالة التأهب في سفاراتها حول العالم، على خلفية اتهامها بالوقوف وراء اغتيال العالم النووي الإيراني.

وقالت القناة (12) الإسرائيلية الخاصة إن "بعثات وجاليات إسرائيلية مختلفة اتخذت احتياطات مماثلة"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق السبت، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، إن بلاده سترد في الوقت المناسب على اغتيال العالِم النووي فخري زاده، واصفا العملية بأنها "فخ إسرائيلي".

وأضاف روحاني أن "إسرائيل تقف وراء الاغتيال" وأن "الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يهدف إلى إثارة الفوضى قبل مغادرة منصبه".