إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية اليوم الإثنين أنها سوف تفرض غرامة على شركة أبل بقيمة 10 ملايين يورو (12 مليون دولار أمريكي) بسبب ادعاءات مضللة حول خصائص مقاومة الماء في ترويجها لهواتف آيفون.

وواجهت الهيئة مشكلة مع الإعلانات التي تم فيها تقديم أحدث طرازات آيفون على أنها مقاومة للماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة، على أعماق تتراوح بين متر إلى 4 أمتار.

ولم يتم تحذير العملاء بشكل صحيح من أن هذا يمكن أن يحدث فقط خلال "اختبارات معملية محددة ومراقبة " و"ليس في ظل ظروف الاستخدام العادية" حسبما أشارت الهيئة في بيان.

كما تم تغريم شركة أبل لرفضها إصلاح الأضرار المتعلقة بالسوائل بموجب الضمان، حيث اعتبرتها الهيئة الرقابية الإيطالية "ممارسة تجارية عدوانية".

وفي موقعها على الإنترنت، قالت آبل إن أحدث طرازات آيفون، بدءا من "آيفون 7" المنتج عام 2016، هي "مقاومة للرذاذ والماء والغبار وتم اختبارها في ظل ظروف معملية خاضعة للتحكم".

كما نبهت المستهلكين لضرورة تجنب "السباحة أو الاستحمام بجهاز آيفون الخاص بك أو تعريض جهاز آيفون الخاص بك لمياه مضغوطة أو مياه عالية السرعة أو غمر جهاز آيفون في الماء عمدا".