البث الحي
الأخبار

إيطاليا تغرّم شركة آبل 10 ملايين يورو لوصفها "آيفون" بأنه مقاوم للماء

(رويترز)
(رويترز)
30/11/2020

أعلنت هيئة مكافحة الاحتكار الإيطالية اليوم الإثنين أنها سوف تفرض غرامة على شركة أبل بقيمة 10 ملايين يورو (12 مليون دولار أمريكي) بسبب ادعاءات مضللة حول خصائص مقاومة الماء في ترويجها لهواتف آيفون.

وواجهت الهيئة مشكلة مع الإعلانات التي تم فيها تقديم أحدث طرازات آيفون على أنها مقاومة للماء لمدة تصل إلى 30 دقيقة، على أعماق تتراوح بين متر إلى 4 أمتار.

ولم يتم تحذير العملاء بشكل صحيح من أن هذا يمكن أن يحدث فقط خلال "اختبارات معملية محددة ومراقبة " و"ليس في ظل ظروف الاستخدام العادية" حسبما أشارت الهيئة في بيان.

كما تم تغريم شركة أبل لرفضها إصلاح الأضرار المتعلقة بالسوائل بموجب الضمان، حيث اعتبرتها الهيئة الرقابية الإيطالية "ممارسة تجارية عدوانية".

وفي موقعها على الإنترنت، قالت آبل إن أحدث طرازات آيفون، بدءا من "آيفون 7" المنتج عام 2016، هي "مقاومة للرذاذ والماء والغبار وتم اختبارها في ظل ظروف معملية خاضعة للتحكم".

كما نبهت المستهلكين لضرورة تجنب "السباحة أو الاستحمام بجهاز آيفون الخاص بك أو تعريض جهاز آيفون الخاص بك لمياه مضغوطة أو مياه عالية السرعة أو غمر جهاز آيفون في الماء عمدا".

المصدر : الألمانية

حول هذه القصة

أبل تحذر من نقص هواتف آيفون بسبب كورونا

قالت شركة أبل أن هناك نقصاً في إمدادات هواتف آيفون على مستوى العالم بسبب اضطراب أنشطتها في الصين على خلفية انتشار الفيروس كورونا الجديد وهو ما سيؤثر على إيراداتها العالمية.

18/2/2020
المزيد من الأخبار

البرلمان يطالب بالثأر.. إيران تشيع جثمان عالمها النووي

السيارة التي استهدف محسن فخري زادة فيها بالقرب من العاصمة الإيرانية

مودرنا تستعد لطرح لقاح كورونا في أوربا وأمريكا

شركة موديرنا تعلن عن طلب تسويق لقاحها الجديد في امريكا وأوربا (أرشيفية- رويترز)

صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يستعد لزيارة رسمية لمصر

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (يمين) ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

رئيس فنزويلا ينشر رقم هاتفه عبر تويتر ويوجّه طلبا غريبا لشعبه (فيديو)

الأكثر قراءة

"ليلة سقوط محمد رمضان" تتصدر مواقع التواصل في مصر (فيديو)

لحظة سقوط محمد رمضان (مواقع التواصل)

إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

شاهد: كاتب جزائري يسخر من تهديد الإمارات لبلاده.. ما القصة؟

المحلل السياسي الجزائري عبد الله الرافعي (مواقع التواصل الإجتماعي)