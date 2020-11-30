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تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)
أدارت الفرنسية ستيفاني فرابار (وسط) مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي (رويترز)
30/11/2020

ستصبح الفرنسية ستيفاني فرابار أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا لكرة القدم للرجال عندما يستضيف يوفنتوس منافسه دينامو كييف الأربعاء.

وأصبحت فرابار، التي ستكمل 37 عاما الشهر المقبل، أول امرأة تدير مباراة بارزة في مسابقة تابعة للاتحاد الأوربي (اليويفا) حين أدارت مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي.

الفرنسية ستيفاني فرابار (تويتر)

كما أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019 بين الولايات المتحدة وهولندا وأصبحت أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي حين لعب أميان أمام ستراسبورغ في أبريل/ نيسان العام الماضي.

وأدارت أول مباراة لها في الدوري الأوربي في أكتوبر/ تشرين الأول حين استضاف ليستر سيتي منافسه زوريا لوهانسك.

ويحتل يوفنتوس، الذي تأهل بالفعل إلى دور الستة عشر، المركز الثاني في المجموعة السابعة بتسع نقاط من أربع مباريات متفوقا بثماني نقاط على دينامو كييف ومتأخرا بثلاث نقاط عن برشلونة.

المصدر : رويترز
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