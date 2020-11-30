تعرف على أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا للرجال

ستصبح الفرنسية ستيفاني فرابار أول امرأة تدير مباراة في دوري أبطال أوربا لكرة القدم للرجال عندما يستضيف يوفنتوس منافسه دينامو كييف الأربعاء.

🆕The referee who took charge of the #FIFAWWC final in 2019 has broken new ground 🇫🇷Stephanie Frappart will become the first woman to referee a men's @ChampionsLeague game when she oversees @juventusfc🆚@DynamoKyiv on Wednesday. Get in there, Stephanie!👏 pic.twitter.com/qOZ6eLtoNh — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) November 30, 2020

وأصبحت فرابار، التي ستكمل 37 عاما الشهر المقبل، أول امرأة تدير مباراة بارزة في مسابقة تابعة للاتحاد الأوربي (اليويفا) حين أدارت مواجهة ليفربول وتشيلسي في كأس السوبر في اسطنبول العام الماضي.

الفرنسية ستيفاني فرابار (تويتر)

كما أدارت نهائي كأس العالم للسيدات 2019 بين الولايات المتحدة وهولندا وأصبحت أول امرأة تدير مباراة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي حين لعب أميان أمام ستراسبورغ في أبريل/ نيسان العام الماضي.

وأدارت أول مباراة لها في الدوري الأوربي في أكتوبر/ تشرين الأول حين استضاف ليستر سيتي منافسه زوريا لوهانسك.

ويحتل يوفنتوس، الذي تأهل بالفعل إلى دور الستة عشر، المركز الثاني في المجموعة السابعة بتسع نقاط من أربع مباريات متفوقا بثماني نقاط على دينامو كييف ومتأخرا بثلاث نقاط عن برشلونة.