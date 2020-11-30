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بايدن يكلف "نساء فقط" بمناصب الإعلام الرفيعة للبيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (غيتي)
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (غيتي)
30/11/2020

أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الإثنين، تشكيله فريق اتصالات البيت الأبيض من نساء فقط، لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

وقال بايدن في بيان عبر موقع فريقه الانتقالي: "فخور بإعلاني اليوم بأن فريق الاتصال الخاص بالبيت الأبيض مكون بأكمله من نساء"، حسبما نقلت قناة "الحرة" الأمريكية.

وأضاف: "هؤلاء الخبيرات والمؤهلات في مجال الاتصال سيوفرن وجهات نظر متنوعة لعملهن، وسيشاركن بإعادة بناء البلاد بشكل أفضل".

وعين الرئيس المنتخب في المناصب المذكورة لفريقه الذي سيكون ضمن إدارته المقبلة، 7 نساء في مقدمتهم متحدثة الخارجية في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، جين ساكي كمتحدثة باسم البيت الأبيض.

كما اختار المتحدثة باسم حملته في الانتخابات كيت بدينغفيلد مديرة للاتصالات، وكبيرة المستشارين في حملته سيمون ساندرز لتصبح المتحدثة باسم نائبته كامالا هاريس.

وستشغل المتحدثة السابقة باسم بايدن، عندما تولى منصب نائب الرئيس في عهد أوباما، إليزابيث ألكساندر، إدارة الاتصالات الخاصة بهاريس.

كما ستشغل مستشارتا حملة بايدن-هاريس، كارين جون بيير وآشلي إيتين، على التوالي، منصب نائبة المتحدثة باسم البيت الأبيض ونائبة مديرة الاتصالات لنائبة الرئيس.

أما بلي توبار مديرة الإعلام سابقا لزعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، فتم تعيينها نائبة لمديرة الاتصالات، وهي ذات أصول لاتينية.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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