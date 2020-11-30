اللاعب "قفشة" صاحب هدف فوز الأهلي: أبو تريكة كلمة السر (فيديو)

قال لاعب الأهلي المصري محمد مجدي، الشهير بـ"قفشة" إن اللاعب السابق محمد أبو تريكة كان كلمة السر في هدفه بمباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا، التي جمعت الأهلي وغريمه التقليدي الزمالك، الجمعة الماضية، على أستاد القاهرة.

وفي لقاء تلفزيوني على شاشة "أون" (فضائية خاصة)، قال قفشة إنه شعر أن الله تعالى سيكرمه في هذه المباراة.

وروى أن والدته أخبرته (بعد المباراة) أنها رأت في منامها لاعب الأهلي السابق محمد أبو تريكة، وأن أبو تريكة قال لها "فيه (هناك) خير لمحمد"، ثم استيقظت على أذان الفجر.

من جانبها قالت المذيعة لميس الحديدي، إن أبو تريكة "ملك" بالنسبة لجماهير النادي الأهلي.

وسجل قفشة الهدف الثاني في المبارة، قبل نهايتها بدقائق، ليفوز الأهلي بالبطولة ويتأهل إلى كأس العالم للأندية، والمزمع إقامتها في دولة قطر، خلال فبراير/ شباط المقبل.

وبهذا الفوز، توِّج الأهلي المصري بلقبه التاسع في بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعد فوزه الثمين بهدفين لهدف على الزمالك، في أول نهائي مصري للبطولة.

ويخوض الأهلي مباراة السوبر الأفريقي أمام نهضة بركان المغربي، حامل لقب كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتي ستقام بمصر في ديسمبر/ كانون أول المقبل.

وعزز الأهلي رقمه القياسي في عدد مرات الفوز باللقب رافعًا رصيده إلى تسعة ألقاب، فيما توقف رصيد الزمالك في البطولة عند خمسة ألقاب، حيث استعصى عليه اللقب مجددًا، علما بأنه أحرز آخر ألقابه عام 2002.

وكانت هذه المباراة هي اللقاء التاسع بين الفريقين في دوري أبطال أفريقيا، بعدما سبق أن التقيا في الدور قبل النهائي لنسخة المسابقة عام 2005، وكذلك في مرحلة المجموعات في نسخ 2008 و2012 و2013.

وقبل مباراة اليوم، حقق الأهلي خمسة انتصارات خلال المواجهات الثمانية السابقة في البطولة التي جمعته مع الزمالك، الذي لم يحقق أي فوز، بينما خيم التعادل على ثلاثة لقاءات.