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إسرائيل: على الأمم المتحدة الاعتراف بـ"اللاجئين اليهود" من الدول العربية

المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)
المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان (رويترز)
30/11/2020

قال المندوب الإسرائيلي الدائم في الأمم المتحدة جلعاد أردان إنه على الأمم المتحدة الاعتراف بما أسماه "اللاجئين اليهود" من الدول العربية وإيران.

وزعم أردان في مقال رأي نشرته صحيفة "جروزاليم بوست"، الإثنين، أنه تم طرد "850 ألف لاجئ يهودي من الدول العربية وإيران" بعد عام 1948.

وأضاف "بالنسبة للهيئات الدولية مثل الأمم المتحدة، فهم لاجئون منسيون، لكن بالنسبة لنا نحن، فإن كفاحهم سيستمر".

وقال إنه سيقود "حملة دبلوماسية لتمرير قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بمحنتهم".

وقال مسؤولون فلسطينيون في السنوات الماضية إن إسرائيل تثير هذا الموضوع في محاولة لمقايضة قضية اللاجئين الفلسطينيين بما تسميه، قضية اللاجئين اليهود.

ونفى الفلسطينيون أن يكون اليهود أجبروا على مغادرة الدول العربية، مستشهدين على ذلك ببقاء حارات اليهود، وحتى وجود جاليات يهودية، في عدد من العواصم العربية حتى اليوم.

وفي المقابل، لا تعترف إسرائيل بأي حق للاجئين الفلسطينيين الذين أجبروا على ترك ممتلكاتهم وعقاراتهم، إثر المجازر التي واكبت النكبة.

وبحسب تقديرات فلسطينية وأممية، تزيد أعداد الفلسطينيين بالشتات عن 6 ملايين نسمة.

المصدر : الأناضول
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