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إصابة بايدن بكسر في قدمه.. وترمب يعلّق (فيديو)

الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)
الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن (روتيرز)
30/11/2020

قال الطبيب الخاص بالرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الأحد، إن بايدن أصيب بكسر صغير في قدمه وهو يلهو مع أحد كلابه وسيحتاج على الأرجح لارتداء حذاء واقٍ لأسابيع عدة.

وذكر مكتب بايدن في بيان أن الحادث وقع السبت، وأنه زار طبيب عظام الأحد؛ للخضوع لفحوص بالأشعة السينية (إكس) والأشعة المقطعية.

وظن الأطباء في بادئ الأمر أن بايدن (78 عامًا) أصيب فقط بالتواء في الكاحل، لكنهم أمروا بإجراء فحص إضافي.

وتعرّض إلى الإصابة السبت أثناء اللعب مع "ميجور"، أحد كلبيه، وهما من فصيلة الراعي الألماني (جيرمن شيبرد).

وقال كيفن أوكونور الطبيب الخاص ببايدن، في بيان منفصل وزعه مكتب الرئيس المنتخب، إن "فحصًا بالأشعة المقطعية أكد وجود كسور دقيقة.. سيحتاج على الأرجح حذاء واقيًا للمشي لأسابيع".

في بادئ الأمر، تحدّث أوكونور عن "التواء في القدم اليمنى"، قائلًا إنّ صور الأشعّة السينيّة لم تكشف عن وجود أيّ "كسرٍ واضح"، لكنّه أضاف أنّه لا يزال يتعيّن إجراء فحص إضافي بالأشعّة المقطعيّة.

وهذا الفحص الإضافي "أكّد وجود" كسر صغير للغاية في منتصف قدم بايدن، بحسب ما قال أوكونور في بيان لاحق أصدره مكتب الرئيس المنتخب/ مضيفًا أنّ بايدن بحاجة على الأرجح إلى انتعال حذاء طبّي على مدى أسابيع عدّة.

وفاز بايدن بالانتخابات الرئاسية، في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، على الرئيس (المنتهية ولايته) دونالد ترمب، الذي يشكك بنتائج الانتخابات.

ومن المقرّر أن يؤدّي بايدن اليمين الدستوريّة، في 20 يناير/ كانون الثاني المقبل؛ ليصبح بايدن أكبر سياسي أمريكي سنًا يتولى الرئاسة الأمريكية على الإطلاق.

وعبّر ترمب، الذي لم يقر بعد بهزيمته في الانتخابات ويطعن في النتائج أمام القضاء، عن "تمنياته بالشفاء العاجل" لبايدن في تغريدة على تويتر.

وفي تعليقه على تسجيل مصوّر لشبكة "إن بي سي" يُظهر بايدن لدى مغادرته مكتب أخصائي العظام، قال ترمب على تويتر "أتمنى لك التعافي قريبًا".

وكانت صحة ترمب مسألة مثيرة للقلق لفترة وجيزة عندما أصيب بكوفيد-19، لكنه واصل حملته الانتخابية بعد تلقيه العلاج.

وكان ترمب المعروف بقلقه البالغ من الجراثيم أول رئيس منذ أكثر من قرن لا يملك كلبًا.

وتبنت عائلة بايدن الكلب "ميجور" في 2018، ويشير مسؤولون مقرّبون من بايدن إلى أن "ميجور" سيصبح أول كلب إنقاذ يعيش في البيت الأبيض.

المصدر : الجزيرة مباشر + الفرنسية + رويترز

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