ميسي يحتفي بمارادونا بعد تسجيله هدفا لبرشلونة (فيديو)

قدم الأرجنتيني ليونيل ميسي لمسة وفاء إلى مواطنه الراحل دييغو مارادونا، بعد أن سجل هدفا مذهلا لفريقه الإسباني برشلونة أمام أوساسونا ضمن دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

Lionel Messi with an awesome Maradona tribute after scoring an incredible goal… pic.twitter.com/mTo7b9u1KY

وأنهى ميسي عملا جماعيا رائعا بتسديدة هائلة في المرمى من حافة منطقة الجزاء خلال الشوط الثاني، بعدما تقدم برشلونة بثلاثة أهداف بواسطة مارتن بريثويت وأنطوان غريزمان وفيليب كوتينيو.

وبعد أن سجل الهدف، خلع ميسي قميصه ليكشف عن قميص آخر باللونين الأحمر والأسود وهو قميص فريق مدينته نيويلز أولد بويز وكان يحمل الرقم 10 الذي ارتداه مارادونا خلال اللعب هناك لفترة في 1993.

وكرم برشلونة قبل انطلاق المباراة مارادونا، الذي لعب للنادي فترة مليئة بالأحداث لكنها كانت محبطة بين 1982 و1984، حيث وضع قميصا سابقا يحمل توقيعه عند مقصورة الاستاد بينما وقف اللاعبون دقيقة واحدة حدادا أمام قميص قديم لبرشلونة يحمل الرقم 10.

وقال كوتينيو "يستحق مارادونا احتفاء مفعما بالمشاعر مثل ذلك، فلقد خسرنا رمزا عالميا. كل من يتعلق بكرة القدم يعشقه ونحن كلنا نفتقده".

وأضاف غريزمان "لم نكن نعرف أن ميسي قام بتجهيز هذا الاحتفاء بمارادونا. كانت مفاجأة جميلة".

وأدى ذلك لحصول ميسي على بطاقة صفراء لخلعه قميص فريقه.

Lionel Messi was booked for the goal celebration he dedicated to Diego Maradona 😡 pic.twitter.com/9zNAtwigTV

— Goal (@goal) November 29, 2020