فيديو مرعب من أيكيا يثير جدلا على مواقع التواصل (شاهد)

أثار فرع عملاق بيع الأثاث "أيكيا" في جمهورية التشيك، الدهشة أمس السبت بعد إصدار مقطع فيديو بأسلوب فيلم رعب يهدف إلى زيادة الوعي عن العنف المنزلي.

وتظهر في الفيديو امرأة تملكها الرعب وهي تجلس في شقتها، بينما يتحطم الزجاج وتغلق الأبواب وكأنها تعرضت لسحر.

وفي نهاية المقطع، يظهر رجل غاضب على أنه يقوم بتعذيب المرأة، مع تعليق يشرح أن العنف المنزلي غالبًا ما يكون مخفيا وأن "أيكيا" تعتقد أن المنزل يجب أن يكون مكانا آمنا.

وعقب تقارير عن الفيديو نشرتها مجلة التسويق الألمانية "هوريتسونت" وغيرها، صار مقطع الفيديو محل نقاش ساخن على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب أحد مستخدمي موقع فيسبوك "إنه أمر مؤثر للغاية لدرجة أنني أصبت بقشعريرة"، مضيفًا أن العنف المنزلي غير ملاحظ بدرجة كافية في المجتمع التشيكي.

لكن مشاهدين آخرين كانوا أقل اقتناعا.

وكتب آخر "لا يمكن إلا لأحمق أن تجذبه مثل هذه الفيديوهات المفجعة".

وكشفت دراسة استقصائية حديثة أن 73 بالمئة من النساء في التشيك يعتبرن العنف المنزلي مشكلة خطيرة يتم تجاهلها، بينما كانت هذه نفس رؤية 50 بالمئة فقط من الرجال.