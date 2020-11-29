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تركيا تندد بـ"الاغتيال الشنيع" للعالم الإيراني فخري زاده

إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)
إيرانيون يرفعون صورة محسن فخري زاده عقب اغتياله في العاصمة طهران (رويترز)
28/11/2020

نددت تركيا، السبت، "بالاغتيال الشنيع" لأكبر عالم نووي إيراني ودعت لتقديم الضالعين في اغتياله للعدالة.

وحثت وزارة الخارجية التركية "كل الأطراف على التحلي بالمسؤولية وضبط النفس" في أعقاب مقتل محسن فخري زاده الذي تعتقد حكومات غربية وإسرائيلية أنه مهندس برنامج سري إيراني للأسلحة النووية.

وفي وقت سابق من اليوم، توعد الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي بالثأر لمقتل فخري زاده، مما أثار خطر اندلاع مواجهة جديدة مع الغرب وإسرائيل في الأسابيع المتبقية من ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.
والجمعة، أعلنت إيران اغتيال زاده عن عمر 63 عاما، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب العاصمة طهران.
وتوعد الحرس الثوري الإيراني بـ "انتقام قاس" من قتلة فخري زاده، متهما إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتياله.

فيما قال وزير الخارجية الإيراني، عبر "تويتر"، في وقت سابق، إن "هناك أدلة مهمة حول ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده".

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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