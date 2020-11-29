نهاية غير متوقعة لمباراة تايسون مع جونز (فيديو)

أظهر الملاكم الأمريكي المعتزل مايك تايسون، بطل العالم الأسبق في وزن الثقيل، أنه لا يزال يتمتع بقوة كبيرة عندما عاد إلى الحلبة بعد طول انتظار وتفوق تماما على منافسه روي جونز.

غير أن المباراة الاستعراضية التي جمعت بين الاثنين في لوس أنجلوس الليلة الماضية انتهت بالتعادل بعكس كل التوقعات.

واستمرت المباراة ثماني جولات بين الملاكمين دون وجود أي حكّام خارج الحلبة لتسجيل النقاط، لكن مجلس الملاكمة العالمية طلب من بعض الحكام تسجيل النقاط عن بعد.

ويزيد عمر المنافسين الأمريكيين في هذه المباراة عن 50 عاما.

ولم يستطع أي من الملاكمين حسم النزال في وقته الأصلي، وهو 8 جولات بمعدل دقيقتين لكل جولة.

وظهر واضحا على كلا الملاكمين عامل السن، لكن تايسون بدا وكأنه لا يزال يحافظ على لكماته القوية الشهيرة، إلا أن قدرة جونز على التحرك بالقدمين جيدا مكنته من إنهاء النزال بالتعادل.

وقال تايسون (54 عاما) بعد المواجهة "أنا سعيد بهذا الأداء وبالاستمرار في هذا النشاط والمضي قدما".

يذكر أن آخر مباراة على مستوى الاحتراف خاضها تايسون كانت قبل 15 عاما وخسر فيها أمام الإيرلندي كيفن مكبرايد لكنه سيطر تماما في مواجهة جونز (51 عاما).

وتعانق الملاكمان في نهاية المباراة.

وأضاف تايسون "هذه أكثر من مجرد مباراة.. نحن نهتم بالأمور الانسانية ونساعد الناس".