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بعد إيقاف مرتضى منصور.. استبعاد مجلس إدارة الزمالك بسبب مخالفات مالية

مرتضى منصور (صحف مصرية)
مرتضى منصور (صحف مصرية)
29/11/2020

أعلنت وزارة الشباب والرياضة المصرية، اليوم الأحد، إيقاف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك بشكل مؤقت بداعي وجود مخالفات مالية.

وقالت وزارة الرياضة في بيان إنها قررت في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية "وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الزمالك والمدير التنفيذي والمدير المالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة وما سوف تسفر عنه من نتائج، أو لحين انتهاء المدة القانونية المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب".

كما قررت الوزارة "إحالة المخالفات المالية الواردة بالتقرير وما تضمنته من مخالفات للنيابة العامة".

وأضاف البيان أن الوزارة قررت "تكليف مديرية الشباب والرياضة بالجيزة باعتبارها الجهة المختصة بالإشراف على نادي الزمالك وتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي".

وأعلن بيان للوزارة تشكيل لجنة مؤقتة من ثلاثة قضاة لإدارة النادي.

ويأتي القرار بعد يومين من خسارة الزمالك 2-1 أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويتولى مجلس إدارة الزمالك الحالي، بقيادة مرتضى منصور الذي سبق أن تقرر إيقافه من اللجنة الأولمبية المصرية، المسؤولية منذ 2017 ومن المقرر انتهاء ولايته بعد عام واحد.

وقبل صدور القرار، التقى مرتضى مع لاعبي الفريق وهنأهم على الأداء الجيد برغم الخسارة أمام الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا.

المصدر : الجزيرة مباشر + رويترز

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