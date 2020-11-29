ثلاثية محرز تقود مانشستر سيتي لانتصار كبير على بيرنلي (فيديو)

سجل النجم الجزائري الدولي رياض محرز ثلاثية (هاتريك)، قاد بها فريقه مانشستر سيتي إلى انتصار كبير على ضيفه بيرنلي بخماسية نظيفة، اليوم السبت، في المرحلة العاشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم (بريميرليغ).

واستعاد مانشستر سيتي مذاق الانتصارات من جديد في الدوري بعد تعادل مع ليفربول بهدف لهدف، وهزيمة أمام توتنهام بثنائية نظيفة؛ ليرفع رصيده إلى 15 نقطة ويقفز إلى المركز الثامن، بينما تجمّد رصيد بيرنلي عند خمس نقاط في المركز السابع عشر.

وتقدم مانشستر سيتي بهدفين سجلهما محرز في الدقيقتين السادسة و22، ثم أضاف بينجامين ميندي الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 41.

وفي الشوط الثاني، سجل فيران توريس الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 66، ثم أكمل محرز ثلاثيته بالهدف الخامس لمانشستر سيتي في الدقيقة 69.

وقدم مانشستر سيتي بداية قوية في المباراة، وكاد يتقدم في الدقيقة الخامسة عن طريق فيران توريس، الذي تلقى طولية من إلكاي جوندوجان وسدد من حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت فوق العارضة.

وفي الدقيقة السادسة، افتتح محرز التسجيل لمانشستر سيتي إثر هجمة رائعة، إذ تلقى عرضية من كيفن دي بروين، وصوّب الكرة دون تردد بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك، معلنًّا تقدم مانشستر سيتي بهدف.

وواصل مانشستر سيتي سيطرته على مجريات اللعب وضغطه الهجومي، لكن بيرنلي كثف تركيزه بشكل كبير على الجانب الدفاعي.

وواصل محرز تألقه ليضيف الهدف الثاني له ولمانشستر سيتي في الدقيقة 22، بعدما راوغ الدفاع داخل منطقة الجزاء ثم صوب الكرة داخل الشباك معلنا تقدم مانشستر سيتي بهدفين.

وكاد دي بروين يضيف الهدف الثالث لمانشستر سيتي، إثر كرة عالية خادعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 25، لكن الحارس تصدى لها بصعوبة.

وفي الدقيقة 26، أسكن جابرييل خيسوس مهاجم مانشستر سيتي الكرة برأسه في شباك بيرنلي، لكن الحكم لم يحتسبها هدفًا بداعي التسلل.

بعدها تراجعت الحدة الهجومية لمانشستر سيتي شيئًا ما، وحاول بيرنلي الدخول في أجواء اللقاء بشكل أكبر، لكن مانشستر سيتي حافظ على أفضليته وسيطرته على مجريات اللعب.

وفي الدقيقة 41، عزز مانشستر سيتي تقدمه بالهدف الثالث إثر هجمة منظمة، وقد مرر دي بروين عرضية رائعة وصلت إلى بينجامين ميندي، الذي سدد الكرة دون تردد بقدمه اليسرى إلى داخل الشباك، معلنًا تقدم مانشستر سيتي بثلاثية نظيفة، ومرت الدقائق المتبقية من الشوط الأول دون جديد لينتهي بتقدم سيتي بثلاثية نظيفة.

ومع بداية الشوط الثاني، أجرى بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي أول تبديل في المباراة، وأشرك فيرناندينيو لويس روزا بدلًا من رودريجو هيرنانديز.

وكاد دي بروين أن يضيف الهدف الرابع لمانشستر سيتي في الدقيقة 52، عندما تلقى عرضية وانطلق ثم سدد من حدود منطقة الجزاء لكن الكرة مرت بجوار القائم.

وكاد بيرنلي يهز الشباك في الدقيقة 61، لكن إديرسون حارس مرمى مانشستر سيتي تصدى ببراعة لكرة خطيرة سددها جاي رودريجيز.

وفي الدقيقة 66، عزز مانشستر سيتي تقدمه بالهدف الرابع، بعد تمريرة عرضية من ووكر إلى خيسوس، الذي هيأ الكرة إلى فيران توريس؛ ليصوبها داخل الشباك معلنًا تقدم مانشستر سيتي برباعية نظيفة.

وبعدها بثوانٍ، أجرى جوارديولا تبديله الثاني، وأشرك فيل فودين بدلًا من فيران توريس.

وفي الدقيقة 69، أكمل محرز ثلاثيته، حين تلقى عرضية متقنة من البديل فيل فودين، وسدد الكرة برأسه إلى داخل الشباك ليتقدم مانشستر سيتي بالخماسية النظيفة.

واهتزت شباك بيرنلي مجددًا في الدقيقة 75، إذ مرر دي برين الكرة إلى خيسوس؛ ليسدد كرة تصدى لها الحارس، ثم أعادها بركبته عن طريق الخطأ إلى داخل شباكه، لكن الحكم ألغى الهدف بعد الرجوع لنظام حكم الفيديو المساعد (فار)، وذلك بداعي تسلل خيسوس.

وقدم بيرنلي أكثر من محاولة هجومية جادة بحثًا عن تسجيل هدف لحفظ ماء الوجه، لكن مانشستر سيتي واصل تفوقه في الأداء.

وعاند الحظ دي بروين في الدقيقة 90، وسدد كرة قوية كاد يضيف بها الهدف السادس لمانشستر سيتي، لكن القائم تصدى لها، لتنتهي المواجهة بفوز مانشستر سيتي بخمسة أهداف دون رد.