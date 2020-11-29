الكشف عن أغنية مشتركة بين مطرب إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

نشر حساب "إسرائيل في الخليج" التابع للخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو عن تعاون فني مرتقب بين المغني الإماراتي محمد الشحي ونظيره الإسرائيلي دودو تاسا.

وقال الشحي في الفيديو عن نظيره الإسرائيلي "استطاع أن يؤدي الأغنية بشكل جيد جدا، يعطيه ألف عافية على المجهود هذا، إن شاء الله سترون شيئا جميلا وطيبا"، حسب تعبيره.

من جانبه قال المغني الإسرائيلي في المقطع نفسه الذي نشرته أولا صحيفة الاتحاد الإماراتية "أهلا بكم أنا تاسا من إسرائيل، سعيد جدا بتواجدي في دبي والإمارات، وبالغناء مع المطرب محمد الشحي، أنا سعيد جدا بأن أغني هذه الأغنية مع محمد الشحي".

ثمار السلام: تعاون فني اماراتي اسرائيلي محمد الشحي🇦🇪 مع المغني دودو تاسا 🇮🇱. pic.twitter.com/95dyF23Flt — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) November 28, 2020

وعلقت صفحة "إسرائيل في الخليج" على هذا المقطع بالقول "ثمار السلام: تعاون فني إماراتي إسرائيلي. محمد الشحي مع المغني دودو تاسا".

وقالت صحيفة الاتحاد إن الأغنية هي "سيدي يا سيد ساداتي" للمطرب الإماراتي الراحل جابر جاسم، وستعرض الشهر القادم.

يشار إلى أن مطار بن غوريون جنوبي تل أبيب استقبل أول رحلة تجارية من شركة "فلاي دبي" الإماراتية يتم تسييرها إلى إسرائيل الخميس، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استقبالها بالمطار.

كما وصل أول فوج سياحي إسرائيلي إلى الإمارات الجمعة، على متن رحلة فلاي دبي أيضا.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر الجمعة مقطعا مصورا للفوج الإسرائيلي لدى وصوله إلى إمارة دبي.

الفوج الأول من السائحين الإسرائيليين لدى وصوله إلى دبي في أول رحلة تجارية تشغلها شركة فلاي دبي بين إسرائيل والإمارات 🇦🇪🇮🇱@DXB pic.twitter.com/Qat3CsvZi4 — إسرائيل بالعربية (@IsraelArabic) November 27, 2020

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 من أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 من سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن.

بعدها أبرمت كل من الإمارات وإسرائيل جملة من اتفاقات التعاون المشترك في مجالات عدة.