البث الحي
الأخبار|الإمارات

الكشف عن أغنية مشتركة بين مطرب إسرائيلي وآخر إماراتي (فيديو)

العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)
العلمين الإماراتي والإسرائيلي (مواقع التواصل)
29/11/2020

نشر حساب "إسرائيل في الخليج" التابع للخارجية الإسرائيلية مقطع فيديو عن تعاون فني مرتقب بين المغني الإماراتي محمد الشحي ونظيره الإسرائيلي دودو تاسا.

وقال الشحي في الفيديو عن نظيره الإسرائيلي "استطاع أن يؤدي الأغنية بشكل جيد جدا، يعطيه ألف عافية على المجهود هذا، إن شاء الله سترون شيئا جميلا وطيبا"، حسب تعبيره.

من جانبه قال المغني الإسرائيلي في المقطع نفسه الذي نشرته أولا صحيفة الاتحاد الإماراتية "أهلا بكم أنا تاسا من إسرائيل، سعيد جدا بتواجدي في دبي والإمارات، وبالغناء مع المطرب محمد الشحي، أنا سعيد جدا بأن أغني هذه الأغنية مع محمد الشحي".

وعلقت صفحة "إسرائيل في الخليج" على هذا المقطع بالقول "ثمار السلام: تعاون فني إماراتي إسرائيلي. محمد الشحي مع المغني دودو تاسا".

وقالت صحيفة الاتحاد إن الأغنية هي "سيدي يا سيد ساداتي" للمطرب الإماراتي الراحل جابر جاسم، وستعرض الشهر القادم.

يشار إلى أن مطار بن غوريون جنوبي تل أبيب استقبل أول رحلة تجارية من شركة "فلاي دبي" الإماراتية يتم تسييرها إلى إسرائيل الخميس، وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في استقبالها بالمطار.

كما وصل أول فوج سياحي إسرائيلي إلى الإمارات الجمعة، على متن رحلة فلاي دبي أيضا.

ونشر حساب "إسرائيل بالعربية" الناطق بلسان وزارة الخارجية الإسرائيلية على تويتر الجمعة مقطعا مصورا للفوج الإسرائيلي لدى وصوله إلى إمارة دبي.

وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 من أغسطس/ آب الماضي، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم التوقيع عليه يوم 15 من سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن.

بعدها أبرمت كل من الإمارات وإسرائيل جملة من اتفاقات التعاون المشترك في مجالات عدة.

المصدر : الجزيرة مباشر + مواقع التواصل

حول هذه القصة

المزيد من الأخبار

ترمب دفع 3 ملايين دولار لإعادة فرز أصوات ويسكونسن والنتيجة تعزز فوز بايدن

الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)

مصر: نجل شعبان عبد الرحيم يطلق أغنية جديدة معادية لإسرائيل (فيديو)

المغني الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم(يمين) ونجله خميس (موافع التواصل)

مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)

بريطانيا تعلن عن تأمين مليوني جرعة إضافية لمكافحة جائحة كورونا

لحكومة البريطانية لديها اليوم على ما مجموعه 357 مليون جرعة للقاحات مضادة لفيروس كورونا
الأكثر قراءة

اتحاد علماء المسلمين يرد على بيان هيئة كبار العلماء السعودية بشأن الإخوان

الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي القره داغي (مواقع التواصل)

اليونان تنتقد "الضعف الألماني" في مواجهة تركيا

سفن حربية تركية شرق المتوسط (رويترز)

الشرطة الفرنسية تعتدي على مصور سوري خلال تغطيته مظاهرة في باريس (صور)

المصور السوري أمير الحلبي بعد الاعتداء عليه (مواقع التواصل الإجتماعي)

"حقد واستعلاء استعماري".. الجزائر تهاجم قرارا للبرلمان الأوربي

البرلمان الأوربي (غيتي - أرشيفية)