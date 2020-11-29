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مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)
لاعب الزمالك شيكابالا (مواقع التواصل الاجتماعي)
29/11/2020

دخل لاعب نادي الزمالك المصري محمود عبد الرازق شيكابالا في أزمة جديدة مع جماهير النادي الأهلي، بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة الذي انتهى بتتويج الأهلي بلقب البطولة عقب فوزه بهدفين لهدف واحد.

وأثير جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحد مقاطع الفيديو المتداولة لاحتفالات التتويج باللقب، حيث حمل بعض أنصار الأهلي كلبا أسود بقميص أبيض ونادوه بـ"شيكا" في سخرية واضحة من اللاعب شيكابالا.

وزاد شيكابالا من حدة الأزمة بعد واقعة الكلب، عقب نشره صورة قديمة على قصصه اليومية في تطبيق إنستغرام وهو يرفع حذائه في وجه جماهير الأهلي في أحد اللقاءات السابقة بين الفريقين عام 2010، ما دفع رواد منصات التواصل إلى شن هجمة شرسة على قائد الزمالك.

ورفضت شريحة كبيرة من مختلف فئات المجتمع المصري الفيديو المتداول، مشيرين إلى أن المشهد العنصري بحق شيكابالا أساء لمصر كلها وليس للفريق الأبيض، فيما رفض آخرون التصرف الذي قام به لاعب الزمالك على صفحته بإنستغرام تجاه جماهير الأهلي.

وعبّر لاعب الزمالك السابق حازم إمام، عن غضبه من العنصرية التي تعرض لها شيكابالا، قائلا في تغريدة على تويتر "فيديو الكلب غرضه الاستهزاء بشيكابالا لكن أحب أقول إنه هيفضل وصمة عار لكل من شارك وأيد وبارك وضحك، في فرق كبير بين الهزار، التهريج، التحفيل، وإنك تبقى عنصري".

وطالب النائب في مجلس النواب المصري جون طلعت بضرورة التحرك تجاه واقعة الفيديو المسيئ للاعب، وإحالتها للنيابة العامة، وتطبيق عقوبات التنمر على بعض الجماهير التي خرجت عن صحيح القانون وتنمرت علي لاعب الزمالك.

في الأثناء، قالت وسائل إعلام مصرية إن الشرطة تحقق في الفيديو المثير للجدل، بينما أعادت دار الإفتاء نشر فتوى تحرم التنمر والعنصرية.

وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية، إن مديرية أمن الأقصر تفحص الفيديو المتداول لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين فيه.

ونظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملات على تويتر لوقف العنصرية والتنمر ضد شيكابالا تحت وسم #stop_racism_against_shikabala)).

وكان شيكابلا قد تعرض في شهر مايو/ أيار الماضي لموجة من الهجوم الإلكتروني، استهدفت شخصه ولون بشرته مقارنة بزوجته وابنه، ما دفع مغردين إلى التضامن معه في حينه، واصفين ما تعرض له بـ"العنصرية البحتة وانتهاك الأعراض".

وطالب مشجعون للأهلي بضرورة محاسبة جميع المخطئين، مستشهدين بمقطع فيديو قبل سنوات لعدد من مشجعي الزمالك وهم يرفعون كلبا ويطلقون عليه اسم لاعب الاهلي وليد سليمان.

 

المصدر : الجزيرة مباشر + خدمة سند

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