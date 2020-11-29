مصر.. استهجان واسع لفيديو الهجوم على لاعب الزمالك شيكابالا والشرطة تحقق

دخل لاعب نادي الزمالك المصري محمود عبد الرازق شيكابالا في أزمة جديدة مع جماهير النادي الأهلي، بعد نهائي دوري أبطال أفريقيا الجمعة الذي انتهى بتتويج الأهلي بلقب البطولة عقب فوزه بهدفين لهدف واحد.

وأثير جدل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بسبب أحد مقاطع الفيديو المتداولة لاحتفالات التتويج باللقب، حيث حمل بعض أنصار الأهلي كلبا أسود بقميص أبيض ونادوه بـ"شيكا" في سخرية واضحة من اللاعب شيكابالا.

وزاد شيكابالا من حدة الأزمة بعد واقعة الكلب، عقب نشره صورة قديمة على قصصه اليومية في تطبيق إنستغرام وهو يرفع حذائه في وجه جماهير الأهلي في أحد اللقاءات السابقة بين الفريقين عام 2010، ما دفع رواد منصات التواصل إلى شن هجمة شرسة على قائد الزمالك.

ورفضت شريحة كبيرة من مختلف فئات المجتمع المصري الفيديو المتداول، مشيرين إلى أن المشهد العنصري بحق شيكابالا أساء لمصر كلها وليس للفريق الأبيض، فيما رفض آخرون التصرف الذي قام به لاعب الزمالك على صفحته بإنستغرام تجاه جماهير الأهلي.

وعبّر لاعب الزمالك السابق حازم إمام، عن غضبه من العنصرية التي تعرض لها شيكابالا، قائلا في تغريدة على تويتر "فيديو الكلب غرضه الاستهزاء بشيكابالا لكن أحب أقول إنه هيفضل وصمة عار لكل من شارك وأيد وبارك وضحك، في فرق كبير بين الهزار، التهريج، التحفيل، وإنك تبقى عنصري".

فيديو الكلب غرضه الاستهزاء بشيكابالا لكن احب اقول انه هيفضل وصمة عار لكل من شارك وأيد وبارك وضحك ،في فرق كبير بين الهزار ،التهريج ،التحفيل وانك تبقي عنصري — Hazem Emam (@14) November 28, 2020

وطالب النائب في مجلس النواب المصري جون طلعت بضرورة التحرك تجاه واقعة الفيديو المسيئ للاعب، وإحالتها للنيابة العامة، وتطبيق عقوبات التنمر على بعض الجماهير التي خرجت عن صحيح القانون وتنمرت علي لاعب الزمالك.

في الأثناء، قالت وسائل إعلام مصرية إن الشرطة تحقق في الفيديو المثير للجدل، بينما أعادت دار الإفتاء نشر فتوى تحرم التنمر والعنصرية.

وقالت صحيفة اليوم السابع المصرية، إن مديرية أمن الأقصر تفحص الفيديو المتداول لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتورطين فيه.

التنمر والسخرية سلوك مشين ومحرم في الإسلام#التنمر_سلوك_مرفوض pic.twitter.com/J2ZanYoI7V — دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) November 28, 2020

ونظم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملات على تويتر لوقف العنصرية والتنمر ضد شيكابالا تحت وسم #stop_racism_against_shikabala)).

وكان شيكابلا قد تعرض في شهر مايو/ أيار الماضي لموجة من الهجوم الإلكتروني، استهدفت شخصه ولون بشرته مقارنة بزوجته وابنه، ما دفع مغردين إلى التضامن معه في حينه، واصفين ما تعرض له بـ"العنصرية البحتة وانتهاك الأعراض".

وطالب مشجعون للأهلي بضرورة محاسبة جميع المخطئين، مستشهدين بمقطع فيديو قبل سنوات لعدد من مشجعي الزمالك وهم يرفعون كلبا ويطلقون عليه اسم لاعب الاهلي وليد سليمان.

بلد بحالها لا تدين العنصرية ومفيش اي تحرك من اي مسؤول وبعض الصحفيين طالعين بيدينوا #شيكابالا حرام وعيب لا دين ولا تربيه بيقولوا كده ..للاسف مفيش حاجه نقدر نعملها الا ان احنا ندعمك هنا في مكان صعب مابقاش في حساب!! @Shikabala ❤️❤️❤️ — Mido (@midoahm) November 28, 2020

تعالوا ننسى أي مواقف سابقة ونركز على اللي حصل خلال أخر 24 ساعة.. اللي حصل مع شيكابالا سواء من الجمهور في فيديو الكلب أو من الجمهور في فيديو المقابر حاجة مقززة وغير مقبولة وملهاش علاقة لا باحتفال ولا سعادة بانتصار ولا رياضة.. حاجة تستحق العقاب وبس ومن غير كلام كتير — أمير عبد الحليم (@AmirAbdElhalim) November 28, 2020

أطيب قلب وأنقى شخص .. بنحبك يا شيكابالا ❤️ @Shikabala pic.twitter.com/S0pvIa2qsW — Hossam Adel (@hossamadel77) November 28, 2020

التجاوز في حق شيكابالا مرفوض، و في حق أي لاعب مرفوض.

يجب ان يكون الاحتفال في اطار من الروح الرياضية.#لا_للتعصب — Seif Zaher (@seifzahersocial) November 28, 2020

اناضد التجاوز او التنمر وشايفه ان الموضوع ذاد عن حده اوي اوي وبصراحه #شيكابالا من أحرف اللعيبه اللي شافتهم مصر#حقك_عليينا_يا_شيكا#اهلاويه pic.twitter.com/f0jwpG3bME — Yasmina Alelwany (@YasminaElwany) November 28, 2020

#شيكابالا #شيكا #الزمالك_الاهلى

انا مش زملكاوي ومش اهلاوي

لكن لفت نظري ما فعلته بعض جماهير الاهلي مع شيكابالا من اهانه وقلة ادب .

وهذا ما دفعني لكتابة .

لأعلن احترامي وتفديري ليشكا ولاسرته الكريمة .

لاعب موهوب بكل المقاييس . — محمود الورواري (@mwerwary) November 28, 2020

سيبقى شيكابالا لاعبا عظيما

وأي تجاوز يخص العرق أو اللون أو الجنس هو عار لا يسيء إلا لفاعله

عيب

التوقيع

أهلاوي — Usama Al Shazly (@Usamashazly) November 28, 2020

أطالب وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الدكتور أشرف صبحي، بالتحرك تجاه واقعة الفيديو المسيء للاعب محمود شيكابالا، وإحالتها للنيابة العامة للتحقيق فيها، وتطبيق عقوبات التنمر علي بعض الجماهير التى خرجت عن صحيح القانون وتنمرت علي لاعب الزمالك. #چون_طلعت — John Talaat (@JohnTalaat) November 28, 2020