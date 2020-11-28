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وثيقة: ترمب يمهد لتنفيذ أحكام إعدام قبل مغادرته البيت الأبيض

الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب (رويترز)
28/11/2020

تمهد إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترمب، الطريق حاليا لأساليب إضافية لإعدام السجناء الذين صدرت بحقهم أحكام إعدام.

وأفادت وثيقة نُشرت في السجل الاتحادي أمس الجمعة بأن وزارة العدل تضع اللمسات الأخيرة على التغييرات التي ستسمح للولايات باستخدام جميع الطرق القانونية لتنفيذ أحكام الإعدام في الولاية التي أصدرت حكم الإعدام.

وستصبح التغييرات سارية المفعول في 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

ويتم تنفيذ أغلب أحكام الإعدام في الولايات المتحدة باستخدام الحقن القاتل، لكن قوانين بعض الولايات توفر بدائل؛ ففي ولايتي مسيسيبي وأوكلاهوما، يتم السماح باستخدام الغاز والصعق الكهربائي والرمي بالرصاص.

وتخطط وزارة العدل الأمريكية للعديد من عمليات الإعدام الاتحادية للمجرمين المدانين قبل أن يتم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن في 20 من يناير/ كانون الثاني.

ويرفض بايدن، وهو ديمقراطي، عقوبة الإعدام، لكن ترمب الجمهوري أعاد تطبيق عمليات الإعدام على المستوى الاتحادي.

المصدر : الألمانية

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