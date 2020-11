أمريكا تنشر حاملة طائرات في الخليج

نشرت البحرية الأمريكية حاملة الطائرات "نيميتز" في الخليج الأسبوع الماضي قبل أيام من مقتل عالم نووي إيراني بارز، غير أن البحرية قالت، اليوم السبت، إن هذا ليس له صلة بأي تهديد معين.

وقالت الكوماندر ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم الأسطول الخامس الأمريكي ومقره البحرين في بيان بالبريد الإلكتروني بعد نشر الحاملة يوم الأربعاء "لا توجد تهديدات معينة دفعت لعودة المجموعة القتالية للحاملة نيميتز".

وأضافت أن إعادة النشر متصل بخفض عدد القوات الأمريكية في العراق وأفغانستان.

وأوضحت" هذا الفعل يضمن أن لدينا قدرة كافية للرد على أي تهديد وردع أي خصم عن التحرك ضد قواتنا خلال خفض القوات".

The @USNavy will fly, sail and operate anywhere international law allows. 🇺🇸 #ForceToBeReckonedWith

Aircraft carrier USS Nimitz (CVN 68) and Carrier Air Wing 17 conduct flight operations in the Arabian Sea, Nov. 27. pic.twitter.com/EECbQXvW0d

— U.S. 5th Fleet (@US5thFleet) November 28, 2020