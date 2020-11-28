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مقتل قيادي بارز موال للإمارات في اليمن

مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)
مقاتلون تابعون للمجلس الانفصالي المدعوم إماراتيا(رويترز)
28/11/2020

قالت مصادر محلية إن عوض السعدي قائد عمليات ألوية الدعم والإسناد وأربعة آخرين قتلوا في الاشتباكات المندلعة بين قوات الانتقالي وقوات الحكومة اليمنية في محافظة أبين جنوبي اليمن.

وحسب المصادر قتل السعدي ومرافقيه بقصف مدفعي للقوات الحكومية في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة.

وأكد المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا، مقتل السعدي وأربعة آخرين، حيث أرسل عيدروس الزُبيدي رئيس المجلس، برقيات عزاء إلى أسر، عوض السعدي قائد عمليات ألوية الدعم والإسناد، وعبد المجيد بن شجاع، وقاسم علي قاسم، وسالم قاسم سعيد، وعدنان محمد صالح.

ونقلت الأناضول عن مصدر عسكري لم تسمه مقتل قيادي في قوات الدعم والإسناد التابعة للمجلس، المدعوم إماراتيا مساء الجمعة، و4 أخرين، في مواجهات مع القوات الحكومية بمحافظة أبين، جنوبي اليمن.

وقال المصدر الذي يعمل لدى عمليات الدعم والإسناد في أبين، إن قائد عمليات ألوية الدعم والاسناد العميد عوض السعدي، قتل و4 آخرون، في مواجهات مسلحة مع القوات الحكومية في منطقة الشيخ سالم، شرقي عاصمة أبين.

وأضاف، أن قذيفة هاون أصابت السعدي ومجموعة من منتسبي عمليات الدعم والإسناد، خلال عملية تبادل إطلاق نار مع القوات الحكومية.

ومنذ أسبوعين، تجددت المعارك بين الجانبين، بالتزامن مع مشاورات يجريها الطرفان في العاصمة السعودية الرياض، وقرب إعلان تشكيل حكومة المناصفة بين الشمال والجنوب، بحسب مصادر حكومية مطلعة للأناضول، في وقت سابق.

ويتبادل الطرفان، الانتقالي والحكومة، اتهامات بخرق الهدنة، ويقول كل منهما إنه ملتزم بوقف إطلاق النار.

وبجانب هذا الصراع، يعاني اليمن حربا مستمرة للعام السادس بين القوات الحكومية والحوثيين، المسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء شمال- منذ العام 2014.

المصدر : الأناضول + الجزيرة مباشر

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