قطر تدين مقتل فخري زاده وتدعو إيران إلى ضبط النفس

أدانت دولة قطر بشدة التفجير الذي وقع في العاصمة الإيرانية طهران، أمس الجمعة، واغتيال العالم النووي محسن فخري زاده، رئيس منظمة الأبحاث والإبداع بوزارة الدفاع الإيرانية في هجوم مسلح.

واعتبرت الدوحة أن اغتيال فخري زاده يعد "تعديًا جليًّا على حقوق الإنسان".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم السبت، مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف، وفق بيان صادر عن وزارة الخارجية القطرية.

وعبر آل ثاني عن تعازي دولة قطر للحكومة والشعب الإيراني، مؤكدًا أن "مثل هذه الخطوات لن تسهم إلا في سكب المزيد من الوقود على النار في وقت تبحث فيه المنطقة والمجتمع الدولي عن وسائل لتخفيف التوتر والعودة إلى طاولة الحوار والدبلوماسية".

ودعا وزير الخارجية القطري إلى ضبط النفس والسعي إلى إيجاد حلول جذرية للمسائل العالقة.

من ناحيته، ثمّن وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف موقف دولة قطر حكومة وشعبًا، مؤكدًا على متانة العلاقات بين البلدين.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجري اتصالا هاتفيا مع وزير الشؤون الخارجية الإيرانيhttps://t.co/MUWuD75CdU#وزارة_الخارجية_قطر pic.twitter.com/w9WwNiOVVV — وزارة الخارجية – قطر (@MofaQatar_AR) November 28, 2020

والجمعة، أعلنت طهران اغتيال زاده عن عمر 63 عاما، إثر استهداف سيارة كانت تقله قرب العاصمة طهران.

ومساء الجمعة، توعد الحرس الثوري الإيراني بـ "انتقام قاس" من قتلة فخري زاده، متهما إسرائيل بالوقوف وراء عملية اغتياله.

فيما قال وزير الخارجية الإيراني، عبر "تويتر"، في وقت سابق، إن "هناك أدلة مهمة حول ضلوع إسرائيل في اغتيال فخري زاده".